Szafnauer: No habría problema en un regreso de Ricciardo a Alpine F1

Cargar reproductor de audio

Alpine sigue esperando que Piastri ocupe el asiento que deja vacante Alonso, y cree que tiene un contrato válido para que eso ocurra.

El equipo anunció el martes por la tarde que Piastri será su piloto titular en 2023. Sin embargo, poco después, el australiano acudió a redes sociales para negar que fuera así.

Motorsport.com ha podido saber que Piastri ha llegado a un acuerdo para fichar por McLaren cuando parecía que su única opción para correr en 2023 era que Alpine le cediera a Williams, un acuerdo que él y su mánager Mark Webber no querían.

La repentina disponibilidad del asiento de Fernando Alonso ha complicado las cosas para todas las partes.

En caso de que Piastri gane alguna de las futuras disputas legales y acabe yendo a McLaren, Alpine tendrá que buscar un sustituto al que había sido elegido para sustituir a Alonso.

Szafnauer señaló que tras el anuncio del lunes del fichaje de Alonso a Aston Martin ya había "recibido un montón de llamadas de otros posibles pilotos".

Si Daniel Ricciardo es destituido de McLaren para dar paso a Piastri, será potencialmente una de las opciones más atractivas del mercado, a pesar de su reciente rendimiento irregular en el equipo de Woking.

El problema es que después de haber sido contratado por la entonces escudería Renault a un gran costo para liderar el equipo hacia el futuro, Ricciardo decidió a principios de su segunda temporada en 2020 abandonar el barco y unirse a McLaren para 2021.

Esa decisión no cayó nada bien en el campamento Renault, y aunque la gestión del equipo ha cambiado -Cyril Abiteboul ya no está y ahora lideran el equipo Szafnauer y Laurent Rossi - quizás no esté olvidado.

De hecho, el jefe del Grupo Renault, Luca de Meo, estaba especialmente frustrado por la marcha de Ricciardo en su momento.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó por Ricciardo, Szafnauer comparó la situación con las veces en las que Alonso ha vuelto a un equipo (Renault/Alpine en dos ocasiones y McLaren en una), e insistió en que la prioridad era encontrar a los pilotos adecuados para ayudar al equipo en su plan de estar en la parte delantera de la parrilla cuando alcancen las 100 carreras.

"Quiero decir, si miras a Fernando, por ejemplo, va y viene, y creo que eso también le pasa a otros pilotos", dijo.

"Y no creo que eso sea un problema en absoluto. Creo que en lo que tenemos que centrarnos es, como digo, en los planes que tenemos para las próximas 89-88 carreras".

"Tenemos que asegurarnos de complementar ese plan con el mejor piloto que podamos, y hay algunas. Y pondremos al mejor piloto junto a Esteban Ocon, para que podamos avanzar hacia lo que hemos estado planeando".

Hablando antes del comentario de Piastri en redes sociales, Szafnauer también insistió en que el equipo, si acaba llevando razón y el joven tiene que pilotar para ellos, olvidará su intento de irse a McLaren y seguirá siendo la apuesta.

Comparó la situación con la de BAR en el año 2005, cuando Jenson Button parecía irse a Williams, pero finalmente se quedó en el equipo de Brackley tras una batalla legal.

"Llevo suficiente tiempo en la F1 y he visto que ese tipo de cosas ocurren", dijo.

"Cuando Jenson firmó con Williams y terminó en British American Racing Honda (BAR Honda), si recuerdas lo que pasó, no hubo absolutamente ningún problema. Sé que Oscar es diferente a Jenson. Espero que no tengamos que ir por ese camino, de todas formas".

"Pero en aquel entonces decía 'oh, un piloto quiere irse'. Y espero que este no sea el caso, pero he visto a un piloto firmar con otra escudería de manera incorrecta, por lo que tuvo que competir con el equipo con el que inicialmente firmó.

"Y no fue en absoluto un problema. Quiero decir, Jenson en su momento, no sé si lo recuerdas, hizo un trabajo estelar en BAR, y nunca terminó en Williams".

El podio del GP de Alemania de 2005 con Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya y Jenson Button. Photo by: Sutton Images

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!