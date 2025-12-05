Las tandas largas de la segunda sesión de entrenamientos libres en Abu Dhabi se centraron en realidad en la batalla por el campeonato: ¿quién tiene actualmente el mejor ritmo en Abu Dhabi con mucho combustible en el coche? Un buen indicador para predecir si Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri comenzarán el resto del fin de semana como favoritos. Pero un protagonista inesperado pasó a primer plano: Nico Hülkenberg en el Sauber.

De hecho, el alemán fue capaz de marcar los mejores tiempos en tandas largas cuando las vueltas de todos los pilotos se ajustan a los diferentes compuestos de neumáticos y longitudes de stint. Sin embargo, su ventaja era extremadamente estrecha: Extrapolados, sus tiempos en tanda larga fueron sólo 0,012 segundos por vuelta más rápidos que los del líder del campeonato, Lando Norris.

No obstante, Norris afronta el resto del fin de semana como claro favorito. El piloto de McLaren ya ganó la primera sesión de entrenamientos libres -por un estrechísimo margen de ocho milésimas- antes de dominar la informativa segunda sesión de entrenamientos. Allí le sacó casi cuatro décimas a su rival en el campeonato del mundo, Max Verstappen, y también distanció a Red Bull en las tandas largas.

Donde Verstappen pierde tiempo con McLaren

En las tandas largas, Red Bull se acercó un poco más a McLaren, pero el equilibrio de fuerzas se mantuvo. Con el depósito lleno, Norris fue de media 0,223 segundos más rápido por vuelta que Verstappen. Desde alrededor de la duodécima vuelta, el holandés también luchó con una degradación de neumáticos significativamente mayor.

Las tandas largas de McLaren pueden haber sido más cortas, pero los datos siguen mostrándolo: El MCL39 aparentemente maneja sus neumáticos particularmente bien. El revirado tercer sector en particular, famoso por el sobrecalentamiento de los neumáticos, habla por sí mismo: Norris estaba en su propia liga.

Ganó 0,296 segundos de su ventaja total de 0,363 segundos sobre Red Bull sólo en esta sección. Al mismo tiempo, quedó claro que dos vueltas rápidas con los neumáticos blandos son prácticamente imposibles. El desgaste de los neumáticos es demasiado alto. McLaren parece gestionar mejor sus neumáticos a lo largo de una vuelta completa que la competencia.

El segundo sector también es llamativo: aquí es donde Red Bull muestra su fuerza de velocidad punta. La medición mostró 330 km/h, el mejor valor. McLaren "sólo" logró 328 km/h. En consecuencia, Norris pierde ahí alrededor de una décima con Verstappen.

Oscar Piastri: sueños mundialistas al borde del colapso

Las cosas parecen aún más sombrías para Oscar Piastri. Con una desventaja de 16 puntos respecto a Norris, su posición de salida ya es débil, y ahora también le falta ritmo. Se ha quedado a siete décimas de su compañero de equipo en vuelta rápida y ha perdido una media de 0,524 segundos en tanda larga.

Debido a las diferencias tan estrechas, incluso un podio parece poco realista en estos momentos. Sin embargo, Piastri tuvo que saltarse la primera sesión de entrenamientos porque Patricio O'Ward se hizo cargo de su coche. Con más tiempo de práctica el sábado, todavía podría mejorar, pero por ahora el pronóstico sigue siendo desfavorable.

¿Se estrellará Sauber en la lucha por el título?

Hubo mucha especulación antes del fin de semana sobre una posible orden de equipo, porque Max Verstappen necesita ayuda: ¿qué pasaría si George Russell o Charles Leclerc condujeran entre Verstappen y los McLaren? Basándonos en los resultados del viernes, sin embargo, hay que decir que el equipo Sauber parece actualmente la mayor amenaza para Lando Norris.

Hülkenberg no sólo hizo las mejores tandas largas, sino que también dejó su huella en la clasificación. Si se suman sus mejores tiempos de sector, habría terminado segundo, a sólo 0,340 segundos de Norris y, por tanto, por delante de Verstappen.

Notable: Sauber fue el equipo más lento en las rectas a 325 km/h. Sin embargo, Hülkenberg sólo perdió 0,032 segundos con respecto al mejor tiempo de Verstappen en el rápido segundo sector, y luego dio la campanada en las curvas medio-rápidas del tercer sector. La pregunta sigue siendo: ¿Es este ritmo real?

¿Puede Sauber luchar realmente por un podio sensacional?

La gran debilidad de Sauber ha sido tradicionalmente su ritmo en clasificación. A pesar de las mejoras, son el coche más lento en vuelta rápida de media esta temporada: 1,11 segundos por detrás de McLaren. En carrera, el balance suele ser mucho mejor.

Pero en el circuito de Abu Dhabi, hostil a los adelantamientos, la clasificación es crucial. Incluso con un fuerte ritmo de carrera, las maniobras de adelantamiento son casi imposibles. Por lo tanto, el sábado será un día clave para Sauber.

Mercedes y Ferrari: sólidos, pero sin la mejor forma

Mercedes y Ferrari tuvieron un viernes bastante tranquilo. George Russell impresionó con un ritmo de clasificación todavía útil (+0.379), principalmente porque fue el único que pudo seguir el ritmo de Norris en el tercer sector (+0.105). Las tandas largas, por otro lado, fueron dispares.

Andrea Kimi Antonelli fue más rápido que Russell en términos de ritmo de carrera: se quedó a 0,59 segundos de Hülkenberg de media, Russell incluso a 0,8 segundos. La situación fue similar en Ferrari: Leclerc perdió 0,62 segundos por vuelta respecto a los líderes, y el equipo también tuvo problemas para hacer un uso óptimo del neumático blando en vuelta rápida.

Curiosamente, McLaren ganó 1,2 segundos al cambiar de medio a blando, mientras que Ferrari sólo ganó 0,65 segundos. El tiempo de Leclerc con el neumático medio estuvo casi a la par con el de Norris. Y Lewis Hamilton se enfrenta a otro fin de semana difícil: no fue competitivo ni en vuelta rápida ni en tanda larga y bien podría fallar en la Q2 del sábado.

Mediocampo: Haas sorprende, Aston Martin decepciona

Además de Sauber, Haas también causó una impresión positiva. Oliver Bearman marcó el cuarto mejor tiempo y Haas también mostró un fuerte ritmo en la tanda larga. Aunque no llegó al nivel de Sauber, el equipo se quedó a sólo 0,57 segundos de la cabeza, más rápido que Mercedes y Ferrari. Igualmente convincentes: Isack Hadjar en los Racing Bulls (+0.53) y Carlos Sainz en los Williams (+0.60).

Los entrenamientos fueron mucho más difíciles para Aston Martin (+0.95) y Alpine (+1.04). Sin embargo, Yuki Tsunoda (+1.51) en el segundo Red Bull tuvo los mayores problemas - un claro candidato a salir en la Q1 y con este ritmo apenas ayuda a Verstappen en la lucha por el título.