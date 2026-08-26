Temporada 9 de "Drive to Survive": Las noticias más importantes de la F1 que Netflix podría cubrir

Netflix ha confirmado oficialmente que su serie documental sobre la Fórmula 1, "Drive to Survive", volverá con una novena temporada. La serie se centrará en el campeonato de 2026, que ya está en marcha, así que vamos a echar un vistazo a lo que podría incluirse en ella.

Aunque aún no se ha dado a conocer información sobre los episodios de la novena temporada del programa, ya hay varias tramas que podrían conformar los 10 episodios previstos.

Kimi Antonelli se convierte en el piloto más joven en liderar la clasificación de la F1

En su segunda temporada en la F1, Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato tras encadenar dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. El salto cualitativo del italiano fue una de las mayores sorpresas de la primera mitad de la temporada, sobre todo porque la atención se había centrado principalmente en su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

Antonelli logró un total de seis victorias en Grandes Premios durante la primera mitad de la temporada y ahora se encuentra de lleno en la lucha por el campeonato. Actualmente lidera la clasificación con 59 puntos de ventaja sobre Russell y el siete veces campeón Lewis Hamilton, que están empatados a puntos.

La racha de mala suerte de George Russell

Russell era considerado uno de los claros favoritos de cara a la temporada 2026. Ganó el Gran Premio de Australia, que abría la temporada, y la carrera sprint de China, pero a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Mientras veía cómo su compañero de equipo Antonelli encadenaba cinco victorias consecutivas, Russell sufrió múltiples contratiempos, entre ellos problemas con el monoplaza en China y Canadá, un coche de seguridad inoportuno que entorpeció su estrategia en Japón y varias sanciones por exceso de velocidad en el pit lane en Mónaco.

Desde entonces, el británico se ha recuperado y sigue luchando por el campeonato, pero es probable que "Drive to Survive" se centre en Russell y en la dinámica del equipo en Mercedes.

El reglamento de 2026

Es probable que la serie también aborde la introducción del nuevo reglamento técnico, que incluye monoplazas más pequeños y ligeros, aerodinámica activa y unidades de potencia con una distribución de casi 50:50 entre la combustión interna y la energía eléctrica.

Los cambios en el reglamento fueron objeto de críticas por parte de algunos pilotos y aficionados, especialmente tras el accidente de Oliver Bearman, en el que sufrió una aceleración de 50 G, en el Gran Premio de Japón. Como consecuencia, ya se han introducido modificaciones para 2027.

Los principales problemas de Aston Martin y Williams

Las expectativas eran altas tanto para Aston Martin como para Williams de cara a la temporada 2026. Aston Martin se encaminaba hacia la primera temporada de su nueva colaboración con Honda en materia de unidades de potencia y su primer monoplaza diseñado bajo la dirección de Adrian Newey, mientras que Williams había ido generando expectación en torno a su proyecto para 2026 a lo largo de 2025.

Aston Martin llegó a los entrenamientos de pretemporada con graves problemas que afectaban tanto al monoplaza como a la unidad de potencia, y decidió esperar hasta el Gran P o de Hungría para presentar un monoplaza de especificación B. La escudería de Silverstone ocupa actualmente el décimo puesto en el campeonato de constructores.

Williams llegó a los tests de pretemporada con un coche con exceso de peso y ya en desventaja, tras haberse perdido los tests privados de Barcelona en enero. La escudería de Grove aprovechó el inesperado parón de cinco semanas en abril, debido a la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Baréin, para reducir el peso del coche, pero sigue teniendo dificultades. Espera mejorar su rendimiento con las actualizaciones previstas para el Gran Premio de Azerbaiyán.

La lucha de Lewis Hamilton por su octavo campeonato

Tras una difícil primera temporada con Ferrari en 2025, Hamilton se recuperó en 2026. El nuevo reglamento parece adaptarse mejor a su estilo de conducción que los monoplazas de la era del efecto suelo, y regresó del parón invernal con la mente renovada.

Consiguió su primer podio en un Gran Premio con Ferrari al terminar tercero en el Gran Premio de China, y a continuación celebró dos segundos puestos en Canadá y Mónaco antes de lograr su primera victoria en un Gran Premio con la escudería de Maranello en Barcelona.

El heptacampeón ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de pilotos, empatado a puntos con Russell, segundo clasificado, y a 59 puntos del líder, Antonelli.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

La "temporada no tan loca"

Antes y durante el parón veraniego circularon múltiples rumores sobre posibles cambios de pilotos para 2027.

Se relacionó aMax Verstappen con un posible fichaje por Mercedes o McLaren, así como con su retirada al final del año, pero él mismo acalló esos rumores al firmar una ampliación de contrato con Red Bull que lo mantendrá en el equipo hasta finales de 2030.

Se pensaba queCarlos Sainz estaba buscando otras opciones tras los problemas a los que se enfrentó Williams, pero desde entonces también ha firmado una ampliación de contrato con la escudería de Grove, al igual que su compañero de equipo, Alex Albon.

El futuro de Fernando Alonso en Aston Martin sigue sin estar claro. El bicampeón podría plantearse retirarse, pero también se le ha relacionado con un posible fichaje por Alpine.

El puesto de Esteban Ocon en Haas también ha sido objeto de escrutinio. Su compañero de equipo, Bearman, le ha superado de forma constante a lo largo de 2025 y 2026, lo que ha suscitado dudas sobre si conservará su contrato para 2027.

La incorporación de Cadillac y Audi a la F1

Cadillac se incorporó a la parrilla de la F1 como undécima escudería en 2026 con una alineación de pilotos experimentados formada por Sergio Pérez yel " " Valtteri Bottas. Aunque aún no ha sumado ningún punto y ha sufrido problemas de fiabilidad, ha recibido elogios por su debut en el campeonato.

Audi también se incorporó en 2026 tras la adquisición total de Sauber. Aunque el equipo tuvo un buen comienzo y actualmente ocupa el octavo puesto en la clasificación de constructores, no ha estado exento de controversias. El director del equipo de , Jonathan Wheatley, abandonó el cargo de forma repentina en marzo.

El resurgimiento de McLaren

Después de que Lando Norris ganara su primer título de campeón en 2025, el cambio en el reglamento dejó a McLaren por detrás de Mercedes y Ferrari a principios de año. Pero tras dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de Hungría y los Países Bajos, y gracias a un sólido paquete de mejoras de la escudería de Woking, Norris vuelve de repente a estar en la lucha por el título de campeón.