Fórmula 1 GP de Qatar

"Un mensaje al paddock" – La teoría de McLaren sobre el ritmo intimidante de Mercedes en Qatar

Según el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, Mercedes está enviando una advertencia que va mucho más allá del Gran Premio de Qatar al demostrar qué niveles de carga aerodinámica se pueden alcanzar bajo el reglamento actual

Ronald Vording

Publicado: 29 nov 2026, 10:30

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Aunque antes del fin de semana de carrera ya estaba claro que el Lusail International Circuit le sentaría bien a Mercedes, varios rivales de la Fórmula 1 igualmente se han mostrado impresionados por el alcance de su dominio.

Kimi Antonelli completó un pleno en las sesiones de prácticas libres, antes de que George Russell tomara el relevo en la clasificación al conseguir la pole position sguido de su compañero. McLaren, su rival más cercano, ya quedó a casi medio segundo.

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, lo ve como una advertencia de lo que Mercedes es capaz de hacer cuando consigue extraer todo el potencial del amplio paquete de mejoras introducido en Malasia.

"Aunque hemos visto cierta variabilidad desde el punto de vista de la competitividad en los diferentes circuitos, trazados y exigencias de los circuitos que hemos visitado recientemente, creo que este circuito le da un valor muy claro al coche que tiene la mejor carga aerodinámica en media y alta velocidad", dijo Stella a los medios en Qatar, incluido Motorsport.com.

"Diría, en todo caso, que Mercedes envía un pequeño mensaje a todo el paddock en cuanto a la carga aerodinámica que se puede extraer de este reglamento. Y es un mensaje que todos recibimos.

"Pero al mismo tiempo, considerando múltiples circuitos, está claro que la explotación y tener la posibilidad de operar el coche en una ventana amplia también es importante".

Esto último es, de hecho, crucial y, según Stella, explica por qué Mercedes no ha podido desbloquear todo el potencial de su mejora de Malasia en todas partes, con el italiano señalando que las condiciones en Qatar son ideales para extraer el máximo rendimiento del W17.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Diría que Mercedes parece ser el coche que entrega más carga aerodinámica y parece que algunas de las limitaciones de las que hablaron en cuanto a la ventana de funcionamiento aquí están en condiciones de mitigarlas.

"Probablemente eso se deba a que esta pista es muy lisa y simplemente puedes usar una puesta a punto muy rígida que limita tus ventanas de altura al suelo. Así que creo que es un circuito muy, muy sensible a la carga aerodinámica, pero también uno que te ofrece algunas herramientas para operar un coche en su punto ideal.

"Y aquí no hay mucho de la baja velocidad que encontramos en Vegas, Bakú y algunos de los circuitos que son definitivamente muy, muy rápidos y muy, muy diferentes de la [pista] rápida y fluida de Qatar".

George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Son precisamente esos factores los que hacen que Mercedes sea tan intimidantemente rápido en Lusail. No significa necesariamente que la ventana de funcionamiento de la mejora se haya ampliado, sino más bien que Mercedes es capaz de aprovechar perfectamente lo que todavía podría ser una ventana estrecha en este trazado en particular y con el asfalto liso.

"Aunque pueden haber tenido dificultades con la explotación del potencial máximo que su coche parece estar en condiciones de alcanzar, en circuitos de este tipo, cuando podés controlar la ventana en la que podés operar el coche a través de la puesta a punto, entonces el nivel de carga aerodinámica que parecen ser capaces de generar luce como un paso por delante de cualquiera".

El propio Stella traza una comparación con Malasia, donde Mercedes introdujo su esperada mejora. El circuito de Sepang también cuenta con varias curvas de alta velocidad, pero el asfalto rugoso allí es una variable que podría explicar la considerable diferencia en el rendimiento de Mercedes en las dos pistas, además del hecho de que Mercedes todavía tenía que aprender sobre su propio paquete de mejoras en ese momento.

"Hay una dimensión más para aquellos de ustedes que estén interesados técnicamente. Quizás recuerden que cuando visitamos Malasia hubo algunos comentarios, no solo de McLaren, de que algunos equipos no podían explicar por qué el coche no estaba rindiendo muy bien.

"Hay algunas curvas en Malasia que no son muy diferentes de las curvas que tenemos aquí. Pero hay otros aspectos que afectan la aerodinámica que son muy diferentes entre aquí y Malasia. No les voy a decir cuáles, pero pueden venir a mí con algunas hipótesis", sonrió Stella, refiriéndose obviamente a la rugosidad del asfalto.

Todo esto significa que la ventaja abrumadora de Mercedes es en parte específica del circuito y no será igual en cada sede, como se ha visto en las últimas semanas, cuando el equipo de Toto Wolff tuvo más dificultades en ciertas pistas. Sin embargo, Stella lo ve como una llamada de atención de cara a 2027.

"Así que estoy seguro de que todos mirarán, incluso con renovado interés, las fotografías que cada equipo toma de los demás. Mirarán qué detalles en términos de diseño aerodinámico pueden ser relevantes para poder lograr este rendimiento".

Según Stella, Mercedes ha elevado el listón, al menos en términos de potencial puro, pero eso encaja totalmente con un conjunto de reglamentos técnicos que todavía es relativamente joven y sobre el que los equipos siguen aprendiendo.

"Supongo que el elemento técnico del reglamento actual está lejos de estar completado, de estar agotado. Todavía hay mucho por encontrar y todavía hay mucha variabilidad de competitividad asociada a quien sea capaz de dominar este reglamento y especialmente la aerodinámica mejor que los demás".

Mientras Mercedes buscará principalmente alcanzar este nivel de rendimiento máximo de forma más constante y en una mayor variedad de circuitos en 2027, Stella cree que la competencia ahora al menos sabe dónde está el listón, un listón que Mercedes ha elevado aún más.

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