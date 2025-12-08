Qué pilotos estarán en el test de final de temporada 2025 de la F1 en Abu Dhabi

La temporada competitiva 2025 de la Fórmula 1 puede haber terminado, pero la actividad en pista no: los 20 autos estarán en acción en Abu Dhabi el martes.

Cada equipo tendrá un coche laboratorio conducido por uno o ambos pilotos titulares, con la nueva gama de neumáticos Pirelli para la temporada 2026, con gomas ligeramente más pequeñas y más estrechas.

Incluso la construcción de los neumáticos será significativamente diferente debido a las nuevas regulaciones técnicas de la F1. Pirelli pidió a todos los equipos que enviaran sus niveles estimados de carga aerodinámica para finales de 2026, pero hubo mucha disparidad entre sus simulaciones.

"Fue más difícil para los equipos estimar el rendimiento de sus coches 2026 al final de la temporada", explicó Mario Isola, de Pirelli. "Pero necesitábamos esas simulaciones porque necesitábamos diseñar un producto que durara un año. Si solo nos dan una idea del rendimiento del auto al comienzo de la temporada, y si no sabemos cuál será la tasa de desarrollo, entonces es difícil para nosotros."

Por ello, Pirelli desarrolló un amplio espectro de compuestos, en caso de que los niveles reales de carga aerodinámica resulten ser mayores o menores a los previstos por los equipos.

Los autos laboratorio son maquinaria especificación 2025 modificada para acercarse a los niveles de carga aerodinámica mucho más bajos del año próximo, aunque no se puede replicar con total exactitud, en parte porque los monoplazas de 2026 contarán con aerodinámica activa.

"Hemos discutido algunas limitaciones con los equipos, basadas en esas primeras pruebas", añadió Isola. "Por ejemplo, decidimos evitar sobrecargar los neumáticos en las rectas. Estábamos probando con un límite de velocidad de 290 km/h o 300 km/h, porque claramente tendrán mucha menos carga aerodinámica en las rectas el próximo año. Así que acordamos algunas metodologías de prueba con los equipos. Gracias a estas metodologías fue posible obtener comentarios de los autos laboratorio que fueran un poco más coherentes, más cercanos."

La prueba no cambiará los compuestos 2026 de ninguna manera, ya que los neumáticos ya han sido homologados para la próxima temporada; simplemente ayudará a Pirelli a elegir los compuestos para el año próximo.

El fabricante italiano llevó todos los compuestos al circuito de Yas Marina excepto el neumático de seco más duro, el C1, y el de lluvia extrema.

Mientras tanto, los otros 10 coches serán conducudos por debutantes como parte del tradicional test de jóvenes pilotos de fin de temporada. Solo pueden participar pilotos con dos grandes premios o menos.

Qué pilotos titulares se perderán el test

Varios pilotos titulares de 2025 no estarán presentes en el test del martes.

Esto incluye al saliente piloto de Red Bull Yuki Tsunoda, como era de esperar, así como a su compañero Max Verstappen y a George Russell de Mercedes, con esos equipos entregando todo el tiempo en pista a los jóvenes Isack Hadjar y Andrea Kimi Antonelli respectivamente. Verstappen dijo estar "muy contento" de perderse la prueba.

Por su parte, Alpine optó por la experiencia y solo alineará a Pierre Gasly, con Franco Colapinto ausente en este ensayo.

Stoffel Vandoorne será el único piloto de pruebas que manejará un auto laboratorio, ya que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll estarán en acción para Aston Martin, algo que no sorprende en el caso del veterano español, que esperaba no volver a conducir el AMR25.

Qué debutantes estarán en acción

Muchos equipos alinearán al mismo piloto debutante que tuvieron en la Práctica Libre 1, como será el caso de McLaren, que tendrá al mexicano Pato O'Ward nuevamente al volante del coche campeón de la F1.

Los protagonistas de Fórmula 2 Dino Beganovic, Luke Browning y Jak Crawford pilotarán para Ferrari, Williams y Aston Martin, respectivamente, equipos con los que están vinculados.

Otro piloto de F2 que estará en acción con su equipo matriz es Kush Maini en Alpine, mientrsa que el equipo de Enstone volverá a ceder a Paul Aron a Sauber.

Actualmente compitiendo en IMSA con Cadillac, el piloto reserva de Mercedes Frederik Vesti conducirá la Flecha de Plata, mientras que Ryo Hirakawa, piloto de Toyota en el WEC y reserva de Haas, conducirá el VF-25.

Red Bull confiará su RB21 a su protegido Ayumu Iwasa después de que el piloto japonés ganara el campeonato de Super Formula.

Lo más importante quizás es que Arvid Lindblad obtendrá experiencia valiosa antes de su ascenso a la Fórmula 1 con Racing Bulls en 2026.

