Fórmula 1

Test Bahréin F1 2026: Horarios y cómo ver a Franco Colapinto y Checo Pérez

Descubre los horarios en Latinoamérica para seguir los test en Bahréin 2026, los primeros que sí tendrán información para el público.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alpine

Tras los test privados en Barcelona, la Fórmula 1 se prepara para las pruebas oficiales en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Estas sesiones en el circuito de Sakhir serán cruciales para que los equipos ajusten sus monoplazas y las nuevas unidades de potencia con 50% de energía eléctrica y en ambas estarán el argentino Franco Colapinto y el mexicano Sergio Pérez.

Checo Pérez llegará tras completar más de 60 vueltas con Cadillac en España. Aunque los tiempos del equipo estadounidense aún no son competitivos, el enfoque se mantiene en la detección de fallas y recolección de datos técnicos. Por su parte, Franco Colapinto y Alpine mostraron un progreso alentador tras su acoplamiento con los motores Mercedes, dejando atrás la difícil campaña de 2025.

Mercedes llega al trazado de Sakhir luego de haber logrado más de 500 giros de constancia con su nuevo motor, pero a la vez con las acusaciones detrás por el tema de compresión en su motor térmico, una situación que la FIA aún no resuelve del todo.

Ferrari salió de España con el mejor registro de Lewis Hamilton, pero existen dudas sobre si esto se repetirá en Sakhir o solo fue un juego.

Sergio Pérez, Cadillac F1 Team

Sergio Pérez, Cadillac F1 Team

Photo by: Cadillac Communications

A diferencia del hermetismo en Barcelona, los test de Bahréin contarán con cobertura mediática total.

Horarios de los test en Bahréin para Latinoamérica.

País

Horario de los test 

México Mexico

01:00 a las 10:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

 01:00 a las 10:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

 02:00 a las 11:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

 03:00 a las 12:00

Argentina Argentina

 04:00 a las 13:00

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

 04:00 a las 13:00

¿Cómo seguir todos los test de Bahréin?

Motorsport.com realizará un en vivo de cada una de las sesiones para llevarte todos los detalles. Desde el arranque de la sesión hasta que caiga la bandera de cuadros. Posterior a ello te ofreceremos las declaraciones de los protagonistas, especialmente de Franco Colapinto y Sergio Pérez.

Promo App

Promo App

¿Cómo ver en streaming los test en Bahréin?

Los usuarios de F1 TV tendrán la última hora de cada día de la sesión a través de la aplicación oficial.

Se espera que Disney+, propietaria de los derechos en casi toda Latinoamérica, a excepción de México y Brasil, también transmita la última hora.

