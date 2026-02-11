Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Norris supera a Verstappen en el Día 1 de la F1 en Bahréin con Checo Pérez en pista

Lando Norris, con McLaren, fue el más rápido por apenas 0s129 sobre Max Verstappen, de Red Bull, al concluir el primer día de pruebas de la F1 en Bahréin. Sergio Pérez giró para Cadillac por la tarde y Franco Colapinto lo hizo para Alpine en la mañana.

Editado:
El campeón reinante de la F1 salió a la pista para la sesión vespertina en el Circuito Internacional de Bahréin y marcó el mejor tiempo de la jornada para McLaren, mientras los equipos y pilotos continúan con los preparativos para la temporada 2026 con los nuevos chasis y motores que estrenarán oficialmente en la primera fecha, el 8 de marzo en Australia.

Lando Norris lideró el clasificador con una vuelta de 1m34s669 que consiguió a una hora y 20 minutos del final de la sesión de la tarde, de cuatro horas de duración.

Max Verstappen, quien había marcado el camino durante la mañana con un registro de 1m35s443 y se mantuvo al volante del Red Bull por la tarde, mejoró hasta 1m34s798 en los minutos finales para terminar el día a 0s129 de lo hecho por quien fuera su rival —y a la postre campeón— la pasada temporada.

Charles Leclerc llevó a Ferrari hasta la tercera posición con un tiempo de 1m35s190 luego de reemplazar a Lewis Hamilton en el SF-26, cerrando la jornada a medio segundo de la referencia impuesta por Norris.

Esteban Ocon condujo el Haas hasta el cuarto lugar con 1m35s578, seguido de Oscar Piastri, George Russell (Mercedes) y Hamilton, cuyos tiempos fueron marcados durante la sesión matutina.

Pierre Gasly, quien tomó la conducción del Alpine A526 en lugar de Franco Colapinto por la tarde, fue el octavo más rápido con un registro de 1m36s765, seguido por el Audi de Nico Hülkenberg y el Williams de Alex Albon, dos que también giraron exclusivamente en la tanda vespertina.

Andrea Kimi Antonelli tuvo un tiempo limitado en pista durante la tarde por un problema en el Mercedes y solo logró completar 27 giros en su camino al 11° puesto en el clasificador.

Sergio Pérez se subió al Cadillac por la tarde en lugar de Valtteri Bottas y logró una mejor marca personal de 1m38s828 que lo dejó 14°, pero lo más importante es que el equipo superó las 100 vueltas entre lo realizado por sus dos pilotos a lo largo del día.

Por su parte, Franco Colapinto tuvo problemas en el Alpine durante la mañana y solo logró completar 28 vueltas, con un tiempo de 1m40s330 que lo dejó en la última posición entre los 18 pilotos que giraron el miércoles.

Williams fue el equipo con más vueltas el miércoles en Bahréin

Más allá de los tiempos, los equipos mantienen como prioridad acumular kilómetros con los nuevos chasis y unidades de potencia, y en ese aspecto el que se destacó fue Williams, que lideró la tabla con 145 vueltas entre Carlos Sainz y Albon, todo un logro para el equipo que estuvo ausente en el shakedown de finales de enero en Barcelona.

Red Bull siguió al equipo de Grove con 135 vueltas en manos de Verstappen, mientras que Ferrari logró 132 giros y Audi también se destacó con 122 tras los problemas sufridos en Barcelona. Haas (115), McLaren (112) y Cadillac (107) también superaron el centenar de vueltas.

Entre los que menos giraron estuvieron Aston Martin, con apenas 36 vueltas debido a una fuga de fluidos en el monoplaza; Racing Bulls, con 75 giros logrados todos en la mañana, ya que no pudo salir a pista por la tarde; y Alpine, con 77 vueltas tras el tiempo perdido en la sesión matutina cuando era el turno de Colapinto.

Las pruebas de la F1 en Bahréin continuarán el jueves con otras dos sesiones de cuatro horas cada una.

Fórmula 1 - Test Bahréin 1 - Tiempos Miércoles

POs.

piloto

equipo/coche/motor

tiempo

vueltas

1

Lando Norris

McLaren MCL40 / Mercedes F1 M17 E Performance

1m34.669s

58

2

Max Verstappen

Red Bull RB22 / Red Bull Ford DM01

1m34.798s

136

3

Charles Leclerc

Ferrari SF-26 / Ferrari 067/6

1m35.190s

80

4

Esteban Ocon

Haas VF-26 / Ferrari 067/6

1m35.578s

115

5

Oscar Piastri

McLaren MCL40 / Mercedes F1 M17 E Performance

1m35.602s

54

6

George Russell

Mercedes F1 W17 E Performance / Mercedes F1 M17 E Performance

1m36.108s

56

7

Lewis Hamilton

Ferrari SF-26 / Ferrari 067/6

1m36.433s

52

8

Pierre Gasly

Alpine A526 / Mercedes F1 M17 E Performance

1m36.765s

49

9

Nico Hulkenberg

Audi R26 / Audi AFR 26 Hybrid

1m36.861s

73

10

Alexander Albon

Williams FW48 / Mercedes F1 M17 E Performance

1m37.437s

68

11

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes F1 W17 E Performance / Mercedes F1 M17 E Performance

1m37.629s

30

12

Arvid Lindblad

Racing Bulls VCARB 03 / Red Bull Ford DM01

1m37.945s

75

13

Carlos Sainz

Williams FW48 / Mercedes F1 M17 E Performance

1m38.221s

77

14

Sergio Pérez

Cadillac ? / Ferrari 067/6

1m38.828s

58

15

Gabriel Bortoleto

Audi R26 / Audi AFR 26 Hybrid

1m38.871s

49

16

Valtteri Bottas

Cadillac ? / Ferrari 067/6

1m39.150s

49

17

Lance Stroll

Aston Martin AMR26 / Honda RA626H

1m39.883s

36

18

Franco Colapinto

Alpine A526 / Mercedes F1 M17 E Performance

1m40.330s

28
