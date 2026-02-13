Antonelli lidera un 1-2 de Mercedes en Bahréin con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez 11°

La primera semana de pretemporada oficial de la F1 en el Circuito Internacional de Bahréin terminó con un doblete de Mercedes en la cima del clasificador.

George Russell había liderado la sesión matutina con un tiempo de 1m33s918, pero su compañero Andrea Kimi Antonelli lo desplazó durante la tarde.

El piloto italiano recién salió a la pista pasada una hora y media de las cuatro previstas en la sesión vespertina, pero rápidamente se colocó tercero con una vuelta de 1m34s491 y luego mejoró a 1m33s900 para tomar la primera posición.

No conforme con eso, Antonelli bajó su propia marca hasta 1m33s669 a una hora y 40 minutos de la bandera a cuadros, lo que terminaría definitivamente como el mejor tiempo de la semana en Bahréin.

Lewis Hamilton finalizó tercero con la vuelta de 1m34s209 que obtuvo durante la mañana en una jornada en la que el británico de Ferrari completó 150 vueltas al volante del SF-26, aunque el piloto que más giró fue quien se ubicó justo detrás en el clasificador, Oscar Piastri, con 161 vueltas en el McLaren MCL40.

Max Verstappen e Isack Hadjar terminaron el día en la quinta y sexta posición respectivamente para Red Bull, con 120 vueltas entre los dos, seguidos de Esteban Ocon, que se combinó para un total de 145 con Oliver Bearman en Haas.

Franco Colapinto protagonizó la jornada más productiva de Alpine hasta ahora en la pretemporada, ya que completó 144 vueltas, siendo el tercer piloto que más giró a lo largo del viernes. El argentino marcó el octavo mejor tiempo con 1m35s806 durante la hora final de la sesión vespertina.

Con la sesión ya terminada, cuando los pilotos se acomodaban en la parrilla para realizar prácticas de salidas, Colapinto tuvo un incidente del que afortunadamente pudo evitar un impacto en el Alpine.

Por su parte, Sergio Pérez tomó el relevo de Valtteri Bottas en Cadillac por la tarde y marcó un mejor registro de 1m37s365 luego de 67 vueltas, lo que permitió al nuevo equipo volver a superar el centenar de giros pese a que Bottas tuvo un tiempo limitado en pista por problemas en el coche por la mañana y solo dio 37 vueltas.

La pretemporada de la Fórmula 1 continuará con otros tres días de pruebas en Bahréin entre el 18 y el 20 de febrero.