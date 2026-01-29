Test Barcelona F1 2026: Checo Pérez regresa con Cadillac, Antonelli lidera el jueves

La cuarta mañana de los test privados de F1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha confirmado una tendencia que empieza a preocupar al paddock: la solidez de Mercedes donde Andrea Kimi Antonelli fue el encargado de los controles de la flecha de plata, en un día donde Cadillac regresó a los mandos con Sergio Pérez.

Andrea Kimi Antonelli volvió a ser la referencia absoluta. El italiano detuvo el cronómetro en 1:17.081, dejando a su perseguidor más cercano a un segundo y medio de distancia completando un estimado de 90 giros, tres más que lo hecho por Lewis Hamilton con su Ferrari en su regreso al trazado español.

Esta es la última jornada para Mercedes quien está realizando su tercer día de prueba por lo que no regresarán al circuito hasta los test en Sakhir, pero habiendo logrado hasta ahora una importante cantidad de kilómetros.

Para Hamilton, la consistencia que han encontrado es positiva y el Ferrari sigue ganando fiabilidad.

McLaren vivió su segunda jornada de trabajo, esta vez con Oscar Piastri relevando a Lando Norris. El australiano finalizó segundo, aunque con un programa más interrumpido y mayor tiempo dentro de los boxes en comparación con sus rivales directos.

Checo regresa al circuito en calma en Cadillac

En la parte baja de la tabla, Liam Lawson colocó al Racing Bulls en cuarto lugar (aún en el rango de 1:20), completando una sesión limpia sin banderas rojas. Detrás del neozelandés se ubicó el mexicano Sergio "Checo" Pérez en su regreso con Cadillac luego de haber rodado poco el lunes por un problema en la sesión de la tarde, esto luego de haber reemplazado a Valtteri Bottas.

El mexicano logró menos de 40 giros en el circuito con un registro a casi cuatro segundos de lo hecho por el italiano.

Problemas y ausencias: Aston Martin y Red Bull

La nota tensa de la mañana la puso Aston Martin. El equipo no logró salir a pista antes del almuerzo, trabajando a contrarreloj para terminar de ensamblar el AMR26 que llegó ayer por la noche a la pista.

Lance Stroll sería el primer piloto en tomar turno con la creación de Adrian Newey, el primer monoplaza diseñado por él fuera de Red Bull

Por otro lado, la ausencia de Red Bull estaba prevista. El equipo espera las piezas de repuesto para el RB22 tras el accidente de Isack Hadjar el martes. Alpine también decidió ausentarse de esta tanda para cerrar el viernes a las pruebas.

Finalmente, equipos como Alpine, Audi y Haas han optado por no rodar hoy, guardando sus días restantes de test para cerrar la semana este viernes junto al resto de la parrilla.

Vueltas del jueves por la mañana del test privado de Barcelona

Pos. - Piloto - Equipo - Tiempo - Vueltas

1 - Kimi Antonelli - Mercedes - 1:17.081 - 90

2 - Oscar Piastri - McLaren - +1.338 - 48

3 - Lewis Hamilton - Ferrari - +1.573 - 87

4 - Liam Lawson - Racing Bulls - +1.782 - 64

5 - Sergio Pérez - Cadillac - +4.268 - 38