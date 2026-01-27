A mitad del segundo día de shakedown de Fórmula 1 en Montmelò, Barcelona, parece claro que hoy solo hay dos equipos en la pista catalana: Ferrari y Red Bull.

Los dos equipos punteros han salido a la pista con los monoplazas 2026, respectivamente el SF-26 y el RB22, pilotados por Charles Leclerc y Max Verstappen. Para ambos ha sido su debut en este Shakedown a puerta cerrada, aunque Red Bull ya rodó ayer con Isack Hadjar, completando un total de 108 vueltas. Casi dos Grandes Premios.

Esta mañana, tanto Leclerc como Verstappen han salido a pista con el asfalto seco, firmando sus respectivos mejores tiempos. El holandés de Red Bull ha superado a Leclerc con 1'20"0 frente al 1'20"8 del piloto de Ferrari, pero, como decíamos ayer, no son prestaciones que deban tenerse en cuenta. Todos los equipos están trabajando en la recopilación de datos, las evaluaciones aerodinámicas y la gestión eléctrica de las nuevas unidades de potencia, y no en el rendimiento puro.

Si bien Ferrari no ha dado señales de problemas evidentes, Max Verstappen provocó la única bandera roja de la mañana debido a una salida de pista, pero nada grave, ya que afortunadamente regresó para continuar con su programa matutino.

Hacia las 10:30 ha empezado a llover en Montmeló. No ha sido una sorpresa, ya que las previsiones meteorológicas lo anunciaban desde hacía varios días. Tanto Leclerc como Verstappen han continuado su trabajo saliendo a la pista con neumáticos Full Wet, reconocibles por la banda azul en los hombros y el pronunciado surco en la banda de rodadura.

Después de aumentar sus tiempos en unos 26 segundos, Leclerc comenzó a reducirlos hasta llegar a alrededor de 1'30". Esto se debió a que la pista se fue secando poco a poco. El monegasco, que fue el primero en llevar el SF-26 a la pista en esta semana de pruebas a puerta cerrada, completó unas cincuenta vueltas, alcanzando la distancia total de un gran premio (66 vueltas en Montmeló).

Verstappen, por su parte, aunque también salió a pista tanto en condiciones de pista seca como mojada, dio varias vueltas menos que su compañero de Ferrari. Sin embargo, hay que recordar que Red Bull completó ayer más de 100 vueltas y que la nueva unidad de potencia fabricada por Red Bull Powertrains, la DM01, completó un total de 196, teniendo en cuenta también las vueltas realizadas por Liam Lawson con el Racing Bulls.

McLaren no tenía claro si participar en la jornada de pruebas de hoy, pero, llegados a la mitad, sería extraño que el equipo campeón del mundo solo utilizara medio día, ya que eso equivaldría a un día completo en pista y se perdería la oportunidad de aprovechar uno completo.

Ahora, los equipos que han decidido rodar hoy deberían respetar la hora de descanso antes de volver a la pista para la sesión de la tarde.