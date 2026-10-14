Crónica de test
Fórmula 1
Test de Pirelli: Mercedes completa 125 vueltas en Magny-Cours con los intermedios para 2027
El tercer piloto Vesti tuvo la oportunidad de evaluar varias soluciones, que se diferenciaban por compuestos y estructuras, buscando sobre todo el warm-up. Mañana está previsto continuar el trabajo con los slicks, centrándose en la ventana de crossover. En caso de lluvia, en cambio, se seguirá adelante con los neumáticos de lluvia.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 14 oct 2026, 20:20
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Mercedes W17, dettaglio della zona laterale
Foto de: Motorsport.com
La lluvia real también contribuyó a completar la jornada de pruebas organizada por Pirelli en Magny-Cours para el desarrollo de los neumáticos de lluvia de la próxima temporada.
Frederik Vesti, tercer piloto de Mercedes, probó hoy varias soluciones de neumáticos Intermedios, caracterizadas por diferentes compuestos y estructuras, con el objetivo de identificar los prototipos capaces de garantizar las mejores prestaciones en términos de warm-up.
La pista permaneció mojada por la mañana gracias a las precipitaciones caídas durante la noche. Por la tarde, el nivel de humedad del asfalto se mantuvo mediante el sistema de riego artificial del circuito.
Vesti completó en total 125 vueltas, para un total de 551 kilómetros, logrando el mejor tiempo en 1'30"284. La temperatura del asfalto alcanzó un pico de 22°C, mientras que la del aire fue de 20°C.
El programa de pruebas continuará mañana con la evaluación de compuestos de seco, también con vistas a definir con mayor precisión la ventana de crossover. Si las precipitaciones continuaran durante la noche o durante la jornada, el trabajo podría centrarse nuevamente en los neumáticos de lluvia.
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