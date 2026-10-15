Crónica de test
Fórmula 1
Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027
Después de trabajar en la primera jornada con los neumáticos intermedios, hoy el tercer piloto del equipo de Brackley probó varias soluciones de seco precisamente para identificar el punto de crossover. Tras un breve retraso debido a la niebla, la sesión continuó de la mejor manera posible.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 15 oct 2026, 18:40
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Foto de: Pirelli
La segunda jornada de pruebas organizada por Pirelli en el circuito de Magny-Cours concluyó de nuevo con Frederik Vesti al volante. El tercer piloto de Mercedes completó hoy 138 vueltas para un total de 609 kilómetros.
Vesti probó diferentes soluciones de neumáticos de seco, con compuestos de distinta dureza, que permitieron, entre las diversas evaluaciones realizadas, identificar el punto de crossover con los neumáticos de lluvia probados en cambio durante la jornada de ayer.
Aparte de un ligero retraso inicial debido a bancos de niebla que limitaban la visibilidad en pista, el programa de trabajo se desarrolló con normalidad, con temperaturas más elevadas que las registradas ayer. La máxima del asfalto alcanzó de hecho los 31 °C, mientras que la del aire se situó en 24 °C. El mejor tiempo registrado por Vesti fue de 1'15"766.
Los dos días de Magny-Cours forman parte de un intenso programa de pruebas de desarrollo organizado por Pirelli a lo largo de la temporada, que contó en total con 20 jornadas de pruebas en pista en nueve autódromos diferentes, en algunos casos tras los fines de semana de carrera y en otros como citas dedicadas.
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