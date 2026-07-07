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Fórmula 1

Test de Pirelli en Silverstone: Mercedes y Williams concluyen distancia de tres carreras

La casa milanesa continúa con el análisis de las carcasas para 2027 de cara a la homologación prevista para el 1 de septiembre. Russell completó 665 km con el W17, mientras que Sainz tuvo que detenerse por un problema del FW48. Mañana entran en escena Antonelli y Albon.

Publicado:
George Russell, Mercedes

Concluyó la primera jornada de pruebas de Pirelli en Silverstone, finalizando así la configuración de los neumáticos lisos para la próxima temporada, antes de la congelación de las especificaciones del reglamento prevista para el 1 de septiembre.

Los pilotos que salieron a pista fueron George Russell con el Mercedes W17 y Carlos Sainz con el Williams FW48.

El programa de trabajo incluyó tandas de prueba por la mañana, seguidas de tandas largas por la tarde para explorar las soluciones más prometedoras. La temperatura de la pista alcanzó los 46 grados Celsius, mientras que la temperatura ambiente llegó a un máximo de 31 grados Celsius.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Russell completó 113 vueltas, recorriendo un total de 665 kilómetros, con un mejor tiempo de 1:30.695. Sainz completó 61 vueltas, 359 kilómetros, con un tiempo de 1:33.576. Debido a un problema técnico, Williams no pudo completar su programa de trabajo previsto para el día.

Las pruebas continuarán mañana con los otros dos pilotos habituales: el líder del campeonato, Kimi Antonelli, estará al volante del Mercedes, mientras que Alex Albon lo hará con el Williams.

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