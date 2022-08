Todo lo que se sabe de la unión Red Bull-Porsche en F1

Cargar reproductor de audio

Todo el paddock de la Fórmula 1 está pendiente a la aprobación del reglamento técnico de unidades de potencia de la temporada 2026, y aunque aún quedan muchos años por delante en los que puede suceder cualquier cosa, uno de los temas de mayor importancia es la entrada del Grupo Volkswagen en el Gran Circo.

La llegada del gigante alemán supondría un pilar y un músculo financiero para la máxima categoría del automovilismo, pero falta por conocer cómo desembarcarán las dos firmas que se han comprometido con la Fórmula 1, Porsche y Audi.

La marca de Stuttgart tiene el camino muy claro, y aunque no se ha oficializado, es un secreto a voces que se unirá al proyecto de Red Bull para fabricar sus motores con la entrada de la nueva normativa de propulsores, en los que los monoplazas se despedirán del MGU-H con el fin de simplificarlos y recortar en gastos.

Por ese motivo, Motorsport.com preguntó al asesor del equipo de Milton Keynes, Helmut Marko, sobre este asunto en una entrevista exclusiva, en la que resolvió algunas de las dudas sobre por qué aún no han confirmado su unión con Porsche: "Es bastante sencillo, la decisión del consejo de administración de Volkswagen es que si el reglamento técnico cumple los criterios, entonces deben entrar en la Fórmula 1".

"Eso se refiere, sobre todo, a los costes, la sostenibilidad, la gasolina de cero emisiones, a la igualdad de oportunidades como recién llegado, a más capacidad del uso del banco de potencia y cosas por el estilo", explicó el austriaco. "Pero en términos puramente formales, ese nuevo reglamento aún no existe, y se supone que el presidente de la FIA lo va a someter a votación por correo electrónico en breve. Solo entonces se pondrá oficialmente en marcha".

La normativa de unidades de potencia debería haber sido aprobada hace varios meses, pero la federación internacional no ha llegado a una decisión sólida, algo que no sorprende a Marko: "Ese es el juego habitual en la Fórmula 1".

"Los principales fabricantes, en este caso, Mercedes y Ferrari, porque Renault es más bien un complementario allí, intentan sacar lo mejor para ellos", dijo. "Luego llegan a un compromiso con el que todos pueden vivir, después de horas de discusión, pero eso forma parte de la política de la categoría".

Cuando se le preguntó sobre qué era lo que impedía llegar a un acuerdo, respondió: "En primer lugar, está el tema de las horas del banco de potencia, que se supone que los nuevos tienen más, pero es como todo, cuanto menos tiempo tengan los nuevos para prepararse, mejor para los que ya están, porque las inversiones están limitadas por el coste de las mismas".

"Creamos Red Bull Powertrains el año pasado", recordó Marko. "La fábrica de motores de Mercedes tiene unos 20 o 30 años, Ferrari también, y ahí es donde hay que encontrar un acuerdo para el límite de costes".

"Por ejemplo, si se nos concede una cantidad X, actualmente no podemos utilizarla porque no podemos conseguir los materiales que necesitamos. Hay escasez en el mercado mundial, AVL no puede hacer entregas porque el acero escasea, las empresas constructoras son difíciles de encontrar, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es especialmente difícil para un recién llegado", defendió el asesor de Red Bull.

Las declaraciones del austriaco dejan entrever que su estructura ha podido sufrir los efectos de la crisis mundial, pero no tardó en desmentirlo: "Tuvimos la suerte de completar la mayor parte del trabajo de construcción antes de que empezara la guerra, también habíamos hecho pedidos a AVL antes de ello".

"Eso significa que la escasez de acero no nos afectó tanto, y después tenemos la suerte de estar en Inglaterra con el clima", aseguró Marko. "En Austria, no habríamos podido hacer estas adaptaciones en el poco tiempo que teníamos".

La creación de Red Bull Powertrains significa la despedida de los motores Honda de manera irreversible a partir de 2026, como el propio asesor reconoció, pero dijo que los nipones eran partidarios de continuar con la unión, y de no ser por su nuevo acuerdo, tendrían que haber montado los propulsores fabricados en Milton Keynes desde el mismo 2023.

"Ha habido un cambio de política con los japoneses, gracias a Dios. Originalmente, sí, habríamos tenido que llevar nuestros motores a partir de 2023, pero se necesitan piezas de repuesto para ello, y el 90% de los proveedores están en Japón", reveló. "Menos mal que eso se ha modificado, porque habría sido un problema técnico, logístico y también de idioma, ahora Honda fabricará los motores hasta finales de 2025".

"Los recibimos sellados, no podemos mirar dentro. Eso también es importante para nuestra condición de recién llegados en 2026", aseguró Marko. "Lo entregan en una caja, y si hay algún problema, solo los mecánicos de Honda pueden trabajar en el motor."

Es por ese motivo por el que muchos en el paddock se preguntan por qué siguen operando con la sede de Red Bull Powertrains si tendrán unidades de potencia Honda hasta dar el paso a Porsche en 2026, y el asesor resolvió las dudas.

"Actualmente son 300 empleados, solo están trabajando para el reglamento de 2026. Si llega un nuevo fabricante, podemos cooperar", dijo. "Podría utilizar las instalaciones que tenemos, lo cual es otro punto a favor, y si viene una nueva marca, tiene inmediatamente una fábrica de motores con seis bancos de pruebas en funcionamiento, todo allí es lo mejor de lo mejor".

Helmut Marko también confirmó que AphaTauri tendrá los mismos propulsores que el equipo de Milton Keynes, pero aparece la pregunta de si es posible deshacerse de Red Bull en un futuro si él y el propietario de la firma, Dietrich Mateschitz, venden la mitad restante de las acciones.

El asesor austriaco se encargó de calmar los rumores de una despedida del Gran Circo en unos años: "La Fórmula 1 es la herramienta de marketing más fuerte que tiene Red Bull, y la más exitosa. El equipo tiene el futuro asegurado".

