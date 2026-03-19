Aston Martin se prepara para recibir a Jonathan Wheatley como jefe de equipo, luego de que se confirmara que Adrian Newey dejará el puesto.

Motorsport.com informó anteriormente este jueves que el gurú técnico británico, que había asumido para reemplazar a Andy Cowell recién al inicio de la temporada, cedería el mando para volver a su función original dentro del equipo con base en Silverstone.

Esto significa que Aston Martin tendrá un quinto jefe de equipo desde su llegada a la parrilla de F1 en 2021, por lo que vale repasar quiénes fueron los primeros cuatro.

Otmar Szafnauer - 2021

Otmar Szafnauer Photo by: Andreas Beil

Otmar Szafnauer había liderado al equipo a través de múltiples transiciones, desde su etapa como Force India hasta la era Racing Point después de que Lawrence Stroll interviniera para salvar a la escudería en dificultades.

Cuando se introdujo el nombre Aston Martin en 2021, Szafnauer se mantuvo en el cargo, aunque su etapa duró solo una temporada con los característicos colores verdes del fabricante británico.

A comienzos de enero de 2022 se anunció que Szafnauer dejaría el equipo, una noticia que no fue inesperada tras la incorporación cuatro meses antes del ex jefe de McLaren, Martin Whitmarsh, como CEO.

El rumano-estadounidense se fue tras guiar al equipo a un séptimo puesto en el campeonato de constructores de 2021, con Sebastian Vettel y Lance Stroll en los puestos 12° y 13° del campeonato de pilotos.

Szafnauer finalmente se trasladó a Alpine en una etapa que no tuvo éxito.

Mike Krack - 2022-2024

Mike Krack Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

El ex responsable de motorsport de BMW, Mike Krack, fue el elegido para reemplazar a Szafnauer de cara a la temporada 2022.

El luxemburgués fue contratado con un fuerte impulso de Whitmarsh, quien en ese momento dijo: “Mike Krack es exactamente el tipo de jefe de equipo dinámico y moderno que necesitamos.

“Habiendo trabajado en puestos de alto nivel en motorsport tanto en BMW como en Porsche, respaldado por una formación en ingeniería en Fórmula 1 con Sauber, Mike posee una combinación de experiencia y conocimientos que lo convierten en la elección ideal para nosotros”.

Krack formó parte de una gran campaña de contrataciones cuando Stroll padre comenzó a construir lo que esperaba —y aún espera— que se convierta en una potencia de la F1, incorporándose aproximadamente al mismo tiempo que el nuevo director técnico Dan Fallows desde Red Bull.

Lideró al equipo durante una nueva fase de crecimiento, con la creación de un moderno campus técnico en su base de Silverstone, y con señales prometedoras en pista en 2023, cuando especialmente Fernando Alonso amenazó con incomodar a los tres equipos tradicionales de punta.

Una primera victoria se escapó en el Gran Premio de Mónaco, pero a partir de ahí llegó una regresión, aunque el equipo terminó la temporada 2024 en el quinto puesto del campeonato de constructores.

Sin embargo, tras tres años como jefe de equipo, Krack fue apartado del cargo, aunque continúa en el equipo como director de operaciones en pista.

Andy Cowell - 2025

Andy Cowell Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El ex responsable de unidades de potencia de Mercedes, Cowell, se unió a Aston cinco meses antes de asumir en reemplazo de Krack en la siguiente reestructuración de la dirección del equipo, manteniendo además su rol original como director ejecutivo.

En ese momento, Cowell describió los cambios como “una evolución natural de los planes a varios años que tenemos previstos implementar y estoy increíblemente entusiasmado con el futuro”, aunque finalmente permaneció en ese puesto solo una temporada.

Aston anunció en noviembre de 2025 que Cowell dejaría el cargo para asumir un nuevo rol supervisando la nueva asociación con el proveedor de unidades de potencia Honda, dejando el camino libre para que Newey se convirtiera en jefe de equipo por primera vez en su carrera.

Bajo la dirección de Cowell, el equipo terminó séptimo en el campeonato de constructores, con un mejor resultado de quinto puesto en el Gran Premio de Hungría, con un auto que tuvo dificultades para ser competitivo debido a un exceso de resistencia aerodinámica.

Adrian Newey - 2026

Adrian Newey, Aston Martin Racing Photo by: Kym Illman / Getty Images

El paso de Newey como jefe de equipo puede haber sido breve, pero de ningún modo ha sido tranquilo.

El inicio de Aston en la nueva era reglamentaria de la F1 ha sido una pesadilla, con la unidad de potencia Honda aún incapaz de completar la distancia de un gran premio.

Newey ofreció una sorprendente rueda de prensa en el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada, para revelar cuán atrás estaba la nueva asociación: falta de baterías de repuesto, vibraciones que generan preocupaciones de salud para los pilotos y el hecho de que el equipo recién fue informado en noviembre sobre la dispersión del personal del anterior programa de F1 del fabricante japonés con Red Bull.

Un regreso a un rol técnico permitirá a Newey hacer lo que mejor sabe, aunque implica más cambios para el equipo en su intento por alcanzar la cima de la F1 y cumplir con las ambiciones del propietario Stroll.