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Resultados
Fórmula 1 GP de España

Todos los resultados y clasificaciones del Gran Premio de España de F1 2026 en MadRing

Tras la victoria de Kimi Antonelli (Mercedes), descubre todos los resultados y las clasificaciones del Gran Premio de España, 14.ª prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

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Alex Márquez, Gresini Racing

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El box del Aprilia Racing Team

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Salida de la carrera

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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47

Gran Premio de España 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 57

1:34'23.754

   196.024 1 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 57

+4.351

1:34'28.105

 4.351 195.874 1 18   Red Bull Red Bull
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 57

+5.089

1:34'28.843

 0.738 195.848 1 15   McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+29.116

1:34'52.870

 24.027 195.022 1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+29.829

1:34'53.583

 0.713 194.997 2 10   Mercedes Mercedes
6 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 57

+1'26.746

1:35'50.500

 56.917 193.067 1 8   Red Bull Red Bull
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 57

+1'34.281

1:35'58.035

 7.535 192.815 1 6   Alpine Mercedes
8 Australia O. Piastri McLaren 81 57

+1'35.839

1:35'59.593

 1.558 192.762 1 4   McLaren Mercedes
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 56

+1 Vuelta

1:34'34.162

 1 Vuelta 192.230 1 2   RB Red Bull
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 56

+1 Vuelta

1:34'35.052

 0.890 192.200 1 1   Audi Audi
11 France E. Ocon Haas F1 31 56

+1 Vuelta

1:34'38.897

 3.845 192.070 1     Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 56

+1 Vuelta

1:34'49.906

 11.009 191.698 1     Alpine Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 56

+1 Vuelta

1:34'52.143

 2.237 191.623 1     Audi Audi
14 Japan Y. Tsunoda RB 22 56

+1 Vuelta

1:35'23.917

 31.774 190.559 1     RB Red Bull
15 Thailand A. Albon Williams 23 56

+1 Vuelta

1:35'49.966

 26.049 189.696 1     Williams Mercedes
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 56

+1 Vuelta

1:35'53.717

 3.751 189.572 2     Haas Ferrari
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

+2 Vueltas

1:34'57.530

 1 Vuelta 188.021 2     Aston Martin Honda
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 54

+3 Vueltas

1:35'13.000

 1 Vuelta 184.100 2     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Williams 55 43

+14 Vueltas

1:15'48.748

 11 Vueltas 184.088 3   Retirada Williams Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 31

+26 Vueltas

54'39.979

 12 Vueltas 183.990 2   Retirada Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 12

+45 Vueltas

21'01.423

 19 Vueltas 184.845     Retirada Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 6

+51 Vueltas

10'55.172

 6 Vueltas 177.397 1   Frenos Ferrari Ferrari
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Las mejores vueltas de la carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 49

1'35.587

   H 203.902
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 57

+0.443

1'36.030

 0.443 H 202.961
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 50

+0.476

1'36.063

 0.033 S 202.891
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 52

+1.093

1'36.680

 0.617 H 201.597
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 52

+1.173

1'36.760

 0.080 H 201.430
6 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 49

+1.259

1'36.846

 0.086 M 201.251
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 48

+1.639

1'37.226

 0.380 M 200.464
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 45

+1.721

1'37.308

 0.082 H 200.295
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 52

+1.734

1'37.321

 0.013 H 200.269
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 50

+2.250

1'37.837

 0.516 S 199.212
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 50

+2.527

1'38.114

 0.277 H 198.650
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 49

+2.532

1'38.119

 0.005 H 198.640
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 36

+2.554

1'38.141

 0.022 H 198.595
14 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 40

+2.624

1'38.211

 0.070 H 198.454
15 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 54

+2.809

1'38.396

 0.185 M 198.081
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 40

+3.416

1'39.003

 0.607 H 196.866
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 45

+3.543

1'39.130

 0.127 S 196.614
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 47

+3.810

1'39.397

 0.267 H 196.086
19 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+4.252

1'39.839

 0.442 S 195.218
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 36

+4.608

1'40.195

 0.356 H 194.524
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 16

+5.529

1'41.116

 0.921 H 192.752
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 11

+7.875

1'43.462

 2.346 H 188.382
Ver los resultados completos

Campeonato de pilotos

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain
1 ItalyK. AntonelliMercedes 292 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1
2 United KingdomG. RussellMercedes 211 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 -
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3
5 MonacoC. LeclercFerrari 167 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 145 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8
8 FranceI. HadjarRed Bull 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - -
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 31 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - -
17 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - -
18 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain
1 GermanyMercedes 503 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35
2 ItalyFerrari 358 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12
3 United KingdomMcLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19
4 AustriaRed Bull 230 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26
5 ItalyRacing Bulls 77 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - -

 

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