Todos los resultados y clasificaciones del Gran Premio de España de F1 2026 en MadRing
Tras la victoria de Kimi Antonelli (Mercedes), descubre todos los resultados y las clasificaciones del Gran Premio de España, 14.ª prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
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Gran Premio de España 2026
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|57
|
1:34'23.754
|196.024
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|57
|
+4.351
1:34'28.105
|4.351
|195.874
|1
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|L. Norris McLaren
|1
|57
|
+5.089
1:34'28.843
|0.738
|195.848
|1
|15
|McLaren
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|57
|
+29.116
1:34'52.870
|24.027
|195.022
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|57
|
+29.829
1:34'53.583
|0.713
|194.997
|2
|10
|Mercedes
|Mercedes
|6
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|57
|
+1'26.746
1:35'50.500
|56.917
|193.067
|1
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|57
|
+1'34.281
1:35'58.035
|7.535
|192.815
|1
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|57
|
+1'35.839
1:35'59.593
|1.558
|192.762
|1
|4
|McLaren
|Mercedes
|9
|A. Lindblad RB
|41
|56
|
+1 Vuelta
1:34'34.162
|1 Vuelta
|192.230
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|56
|
+1 Vuelta
1:34'35.052
|0.890
|192.200
|1
|1
|Audi
|Audi
|11
|E. Ocon Haas F1
|31
|56
|
+1 Vuelta
1:34'38.897
|3.845
|192.070
|1
|Haas
|Ferrari
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|56
|
+1 Vuelta
1:34'49.906
|11.009
|191.698
|1
|Alpine
|Mercedes
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|56
|
+1 Vuelta
1:34'52.143
|2.237
|191.623
|1
|Audi
|Audi
|14
|Y. Tsunoda RB
|22
|56
|
+1 Vuelta
1:35'23.917
|31.774
|190.559
|1
|RB
|Red Bull
|15
|A. Albon Williams
|23
|56
|
+1 Vuelta
1:35'49.966
|26.049
|189.696
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|56
|
+1 Vuelta
1:35'53.717
|3.751
|189.572
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|55
|
+2 Vueltas
1:34'57.530
|1 Vuelta
|188.021
|2
|Aston Martin
|Honda
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|54
|
+3 Vueltas
1:35'13.000
|1 Vuelta
|184.100
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|C. Sainz Williams
|55
|43
|
+14 Vueltas
1:15'48.748
|11 Vueltas
|184.088
|3
|Retirada
|Williams
|Mercedes
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|31
|
+26 Vueltas
54'39.979
|12 Vueltas
|183.990
|2
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|12
|
+45 Vueltas
21'01.423
|19 Vueltas
|184.845
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Hamilton Ferrari
|44
|6
|
+51 Vueltas
10'55.172
|6 Vueltas
|177.397
|1
|Frenos
|Ferrari
|Ferrari
|Ver los resultados completos
Las mejores vueltas de la carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|49
|
1'35.587
|H
|203.902
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|57
|
+0.443
1'36.030
|0.443
|H
|202.961
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|50
|
+0.476
1'36.063
|0.033
|S
|202.891
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|52
|
+1.093
1'36.680
|0.617
|H
|201.597
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|52
|
+1.173
1'36.760
|0.080
|H
|201.430
|6
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|49
|
+1.259
1'36.846
|0.086
|M
|201.251
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|48
|
+1.639
1'37.226
|0.380
|M
|200.464
|8
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|45
|
+1.721
1'37.308
|0.082
|H
|200.295
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|52
|
+1.734
1'37.321
|0.013
|H
|200.269
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|50
|
+2.250
1'37.837
|0.516
|S
|199.212
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|50
|
+2.527
1'38.114
|0.277
|H
|198.650
|12
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|49
|
+2.532
1'38.119
|0.005
|H
|198.640
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|36
|
+2.554
1'38.141
|0.022
|H
|198.595
|14
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|40
|
+2.624
1'38.211
|0.070
|H
|198.454
|15
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|54
|
+2.809
1'38.396
|0.185
|M
|198.081
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|40
|
+3.416
1'39.003
|0.607
|H
|196.866
|17
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|45
|
+3.543
1'39.130
|0.127
|S
|196.614
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|47
|
+3.810
1'39.397
|0.267
|H
|196.086
|19
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+4.252
1'39.839
|0.442
|S
|195.218
|20
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|36
|
+4.608
1'40.195
|0.356
|H
|194.524
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|16
|
+5.529
1'41.116
|0.921
|H
|192.752
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|11
|
+7.875
1'43.462
|2.346
|H
|188.382
|Ver los resultados completos
Campeonato de pilotos
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|292
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|2
|G. RussellMercedes
|211
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|5
|C. LeclercFerrari
|167
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|6
|M. VerstappenRed Bull
|145
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|59
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|31
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HülkenbergAudi
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|21
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|503
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|2
|Ferrari
|358
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|3
|McLaren
|306
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|4
|Red Bull
|230
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|5
|Racing Bulls
|77
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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