Todt: en Ferrari hay que cambiar algo si se repiten los errores

Trento se ha convertido en la capital del deporte durante tres días: la Gazzetta dello Sport ha dado en el clavo con el Festival dello Sport que ha atraído a la capital trentina a lo más selecto del deporte con encuentros que han acercado a los grandes protagonistas al público sin barreras.

Por parte del automovilismo, ayer fue Mattia Binotto quien representó a Ferrari, el director de la escudería del Cavallino estuvo acompañado por Antonio Giovinazzi, mientras que hoy fue el turno de Jean Todt, ex presidente de la Federación Internacional y predecesor de Binotto en Maranello en lo que se ha convertido para todos en la brillante era Schumacher, presagio de un aluvión de títulos de pilotos y constructores.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El directivo francés, padre del representante de Charles Leclerc, ha tenido unas sentidas palabras para la Scuderia hoy a las 13.30 horas en el Salón Depero, considerando que en Maranello se ha dado un gran salto de calidad, pero que no es suficiente para aspirar al título mundial. Una señal de que algo debe cambiar en la estructura del equipo....

"Esta temporada se ha construido un gran monoplaza, lo que significa que el equipo funciona, pero todavía falta algo", comenzó Todt, "porque para ganar hay que estar en la cima en todos los aspectos.

"Cuando no se está en la cima es importante entender de dónde viene el error. Si a menudo cometes los mismos errores, significa que hay algo que cambiar. En un momento del año, Ferrari tenía el mejor coche, pero perdió demasiadas oportunidades debido a diferentes problemas como la estrategia, la fiabilidad o el coche de seguridad. Fueron episodios que en conjunto pasaron factura: Ferrari debe mejorar, sin dar nada por sentado".

"No quiero dar consejos a Binotto, porque es fácil hablar sin conocer la situación del Cavallino. Ferrari lo está haciendo bien, la gente quizás no se da cuenta del altísimo nivel de competitividad que ha alcanzado la F1 hoy en día. Por supuesto, nos gustaría que Ferrari volviera a ganar, ya que le falta un título de pilotos desde 2007. Hay mucha expectación por parte de la afición, pero el objetivo no está lejos: quizá haya alguna oportunidad más el año que viene.