Todt: necesitamos entender lo que sucedió en el accidente de Grosjean

Cuando el organismo rector del deporte motor comience una investigación detallada sobre la fuga de líquidos en el accidente de Romain Grosjean en Gran Premio de Bahrein, Todt dijo que uno de los puntos clave es entender por qué el coche quedó envuelto en llamas.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Todt admitió que el accidente de Grosjean había sido algo "aterrador" de ver, especialmente al ver las llamas lo cual le sorprendió.

“Creo que todos perdimos de la memoria la última vez que un coche se incendió y se prendió fuego”, dijo Todt. "Así que tenemos que entender por qué sucedió”.

“Debo decir que no recuerdo muchos accidentes en los que se vea el coche cortado en dos partes. Necesitamos aprender de esta experiencia”.

"Parece que el monocasco resistió muy bien. ¿Te imaginas cómo hubieran quedado sus piernas, sus pies, si el monocasco no hubiera resistido? Esto es absolutamente excepcional y muchas cosas fueron el resultado de mejoras”.

Todt dijo que mientras las medidas de seguridad de la Fórmula 1 funcionaron de muchas maneras y que permitieron a Grosjean salvar la vida, la FIA investigaría por qué las manos del francés sufrieron quemaduras.

"Necesitamos entender lo que sucedió con los guantes, porque sus manos están ligeramente quemadas en segundo grado", dijo Todt. "Así que tenemos que entender lo que ha pasado con él y el doctor, porque el traje ignifugo del doctor también se quemó”.

Aunque Todt dijo que existía satisfacción por la forma en que el Halo había ayudado a salvar la vida de Grosjean, señaló otros aspectos del accidente que mostraban que se podía hacer más.

“No se puede anticipar la forma en que un coche puede salir de la pista de la forma en que sucedió”, dijo. "El ángulo sel impacto e determinó porque tocó al monoplaza de Daniil Kvyat y luego se fue directo a las barreras en un lugar donde no se esperaría que un auto se saliera del circuito”.

"Entonces tenemos que entender porqué el coche se partió en dos cuando portaba 100 kilogramos de combustible. Probablemente golpeó los rieles a más de 200 km/h, y sabemos que si el Halo no hubiera estado allí, no quiero pensar en la tragedia que pudo haber sido”.

Otros elementos que actuaron para reducir el impacto del accidente se debieron a la buena fortuna según explicó el presidente de la FIA, como por ejemplo, el hecho de que todo pasara en la primera vuelta, lo que permitió que el coche médico asistiera rápidamente a la escena.

El vehículo de seguridad llegó al incendio de Grosjean sólo nueve segundos después de que el fuego comenzara.

Todt añadió: "En cierto modo es una fortuna que el coche médico siga al grupo de competidores en la Fórmula 1, porque el accidente ocurrió justo después de la salida. De esa forma pudieron llegar ahí muy, muy rápidamente”.

"Entonces pudimos ver lo valiente que fue el equipo médico, con Ian Roberts y Alan van de Merwe, que inmediatamente salieron y se expusieron, pero también hay que mencionar a los oficiales del lugar”.

“Aquí se pudo ver a un grupo de grandes personas y es probablemente lo que me inspira. Muy a menudo digo que hay muchas cosas que no me gustan en la Fórmula 1, pero hay muchas cosas que me gustan, y esto es parte de lo que me gusta y me anima; ver la organización y al equipo seguir adelante”.