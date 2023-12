Todt responde a críticas de Ben Sulayem sobre su presidencia en la FIA

Ben Sulayem tomó el relevo de Jean Todt a finales de 2021, y ha señalado en varias ocasiones que uno de los mayores quebraderos de cabeza con los que ha tenido que lidiar fue un déficit que heredó en el presupuesto de la FIA.



Hablando del tema por primera vez el año pasado, Ben Sulayem dijo: "Había un problema financiero que desconocíamos. Teníamos un déficit, incluso antes de la pandemia, pero me complace haberlo aclarado".

Ben Sulayem sugirió que las cifras de las que se hablaba eran de "más de 20 millones de dólares", ya que también dijo que sus primeros días como presidente estuvieron dominados por un inesperado caso judicial relacionado con una disputa de patentes sobre el Halo.



Hasta ahora Todt había guardado silencio sobre el asunto, pero en una larga entrevista publicada en L'Equipe, ha respondido a lo que se ha dicho, y no está nada impresionado por cómo se han presentado las cosas.



Todt dijo que el déficit al que se enfrentaba la FIA en 2021 era consecuencia de la crisis de Covid, en la que había tenido que trabajar duro para soportar la supervivencia tanto del organismo rector como de la F1.



Y tiene claro que las finanzas generales de la FIA estaban en un lugar mucho más fuerte al final de su presidencia que al principio, ya que citó ejemplos como las opciones sobre la propiedad de la Fórmula E y los beneficios inmobiliarios como elementos positivos adicionales.



"Cuando me fui, debía de haber más de 250 millones de euros en reservas", dijo Todt a L'Equipe cuando se le preguntó si le sorprendían los comentarios de Ben Sulayem.

"Cuando llegué en 2009, apenas había 40 millones [de euros], aunque la FIA acababa de ceder los derechos comerciales de la F1 por cien años unos años antes".

"Yo no lo llamo déficit. Cuando me fui, el presupuesto se había multiplicado casi por tres, con muchas nuevas competiciones y fuentes de ingresos, como la Fórmula E, el Mundial de Resistencia o el Campeonato de Rally Raid."

Foto de: Red Bull Content Pool Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, conversa con Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, y Max Verstappen, de Red Bull Racing.

Y añadió: "Es cierto que dejamos una disputa sin terminar cuando me fui, la prueba de Halo. Pero no se barrió bajo la alfombra. Estaba bien documentado y supervisado por nuestros servicios; lo presentamos al senado y al consejo mundial antes de que me fuera, y el actual presidente asistió a esta presentación".

"Se trataba de una demanda presentada en Texas por un ingeniero que poseía una patente que sólo era válida en Estados Unidos y por poco tiempo. Así que cuando me fui, no había nada secreto. Y sólo un caso en curso, ese.

"Pero no me sorprendió, sabía quién era mi sucesor. Conozco al personaje".

Preguntado por si le molestaba que Ben Sulayem se haya manifestado en contra de su gestión, Todt dijo: "No, no me importa. Y además es humo.

"Parto del principio de que cuando se cierra un capítulo, se abre otro y no nos permitimos atacar a su predecesor. Ya sea dejando Peugeot, Ferrari o la FIA, nunca he dicho una mala palabra. No tiene sentido lanzar acusaciones, sobre todo cuando son falsas.

"La realidad es la que acabo de contar. Y añadiré algo respecto a los ingresos de la FIA: fue bajo mi presidencia cuando se renegociaron el Acuerdo de los Cien Años y los Acuerdos de la Concordia entre la FIA y la F1, antes de que Liberty Media se convirtiera en propietaria de la FOM (Formula One Management)...".

"Sin entrar en detalles, puedo decirles que los ingresos percibidos por la Federación han aumentado muy claramente en comparación con antes. Y también se ha restablecido su posición en el gobierno de la F1. Ahora tiene un tercio de los votos, junto con la FOM y los equipos. Es la noche y el día con los acuerdos anteriores.

"No se puede evitar que alguien critique o esté en desacuerdo. Pero todo lo que he hecho durante mi presidencia ha sido siempre aprobado por el senado y los consejos mundiales".

Todt considera que el actual régimen de la FIA ha emprendido una dirección totalmente diferente bajo Ben Sulayem, que se ha enfrentado a las críticas de varias partes de la F1 por la forma en que ha tratado los asuntos.

"Todo lo que se puso en marcha durante mi mandato se ha puesto patas arriba", continuó.