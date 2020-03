Sucedió un 5 de marzo: La trágica muerte de Tom Pryce

Roger Williamson

Foto de: LAT Images

Roger Williamson falleció el 29 de julio de 1973 a la edad de 25 años en Zandvoort, Holanda. El británico falleció luego de un impacto muy fuerte contra las barreras que hicieron que su auto quedara volcado y con fuego. Su compañero, David Purley, freno y trató del voltear el auto pero no pudo. Los oficiales en el lugar se negaron a ayudar ya que no tenían ropa ignífuga. Purley les quitó un extintor, pero no fue suficiente. Pasaron 8 minutos y llegó el camión de bomberos, controlaron el fuego y voltearon el auto solo para encontrar a Williamson muerto.