Toto Wolff lanza que en Ferrari quedaron “como idiotas” por el incidente entre Hamilton y Leclerc

Ferrari llegó al Gran Premio de España con el plan de dejar atrás los tensos momentos vividos entre sus pilotos en las dos últimas carreras.

Lewis Hamilton se quejó de la falta de órdenes de equipo para gestionar su diferencia de ritmo en Zandvoort respecto de Charles Leclerc, y luego el monegasco no se mostró con ganas de dejarle espacio al británico cuando este intentó adelantarlo a la salida de la chicana inicial en el arranque de la carrera en Monza el pasado domingo.

Esto dejó furioso a Hamilton, quien se quejó por la falta de órdenes en Ferrari y recordó que Mercedes solía manejar bien esas situaciones cuando él estaba en el equipo de Brackley.

Justamente en Mercedes, donde Kimi Antonelli y George Russell están peleando por el campeonato de pilotos, Toto Wolff ha logrado mantener la armonía entre ambos, incluso cuando pelean en pista, e intervenir para el bien común del equipo.

"Eso ha sido parte de nuestro trabajo durante los últimos 12 años: gestionar bien ambos lados del garaje. Si estás peleando por un campeonato, uno siempre va a quedar decepcionado después de una carrera y el otro va a estar contento", dijo Toto Wolff a Sky Sports F1 al referirse a su manera de manejar el actual duelo entre Antonelli y George Russell esta temporada.

El momento del incidente entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc

"Creo que, mientras seas transparente y no haya una agenda oculta ni favoritismos, esa es la mejor manera de gestionarlo. Eso no significa que no tomemos algunas decisiones contundentes. Tenemos esa conversación firme el domingo por la mañana sobre las distintas situaciones a las que nos estamos enfrentando".

"Si tenemos a otro equipo ejerciendo cierta presión desde atrás y uno de nuestros pilotos está detrás del otro y es demasiado lento, vamos a invertir las posiciones de los coches cuando sea necesario. Pero son decisiones que a veces tienes que tomar".

"En cualquiera de las dos direcciones, por cierto, sin importar quién esté adelante. Son las decisiones que tienes que tomar para ganar un campeonato. Siempre va a haber un equilibrio".

Wolff agregó que en Mercedes no tienen normas y que su enfoque es de "intención de competir", porque los pilotos "no quieren reglas".

Al ser preguntado sobre cómo funciona eso, el austriaco explicó su punto de vista y dejó un mensaje para Ferrari tras el incidente entre sus pilotos en el Gran Premio de Italia.

"Ahora puedo expresar mi opinión y decir que no está bien empujar a tu compañero de equipo hacia afuera en la curva 2. Pero, a tres o cuatro vueltas del final, tuvimos algunos momentos preocupantes entre los dos que no esperábamos que ocurrieran de esa manera".

"Porque George tenía un neumático que estaba destruido y Kimi era un segundo más rápido. ¿Esperábamos que lucharan como lo hicieron? Eso podría haber terminado con un coche en la escapatoria de grava. Nosotros también podríamos haber quedado rápidamente como unos idiotas, tal como terminaron pareciendo los Ferrari. Así que el margen es muy estrecho".

También lee: Fórmula 1 Vasseur pide a Hamilton y Leclerc que asuman su parte en la protección de Ferrari