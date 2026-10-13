Fórmula 1 GP de Singapur

Toto Wolff fue visto en Mónaco en un Mercedes muy particular de 10 millones de dólares

Toto Wolff fue visto conduciendo un ultra raro Mercedes-Benz CLK GTR de 10 millones de dólares por las calles de Mónaco

Rahaan Mazumder

Publicado: 13 oct 2026, 12:25

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gestionar la inmensa presión de una batalla por el campeonato de Fórmula 1 exige encontrar formas de desconectar entre fines de semana de carrera. Para el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, relajarse antes del Gran Premio de Estados Unidos aparentemente implica sacar a dar una vuelta casual por el Casino Square de Mónaco a uno de los coches de calle más raros, caros y agresivos jamás construidos.

Apenas unos días después de un agotador Gran Premio de Singapur empapado de humedad, el multimillonario ejecutivo del automovilismo fue filmado por la cuenta de Instagram @monaco_luxurystyle mientras recorría las calles bañadas por el sol del Principado en un Mercedes-Benz CLK GTR plateado.

Un coche de carreras literal para la calle

Incluso en Mónaco, una ciudad repleta de coches como Bugatti y Ferrari, el CLK GTR detiene por completo el tránsito.

El vehículo es un "homologation special" —un coche legal para circular por la calle construido específicamente para cumplir con las regulaciones de la FIA necesarias para inscribir la versión de competición en el FIA GT Championship de 1997. Para poder competir legalmente en la pista, Mercedes-Benz tuvo que producir una pequeña serie de coches para clientes particulares. El resultado fue un monstruo con monocasco de fibra de carbono que aloja en posición central un motor AMG V12 atmosférico de 6,9 litros.

Con unos impactantes 604 caballos de fuerza y 572 libras-pie de torque, el CLK GTR de calle era, en esencia, un prototipo de resistencia al estilo Le Mans vestido con asientos de cuero y aire acondicionado.

El precio de $10 millones

Ver un CLK GTR en la vía pública es un acontecimiento increíblemente raro. Mercedes-Benz solo construyó 28 ejemplares en total: dos prototipos, 20 coupés y seis roadsters.

Debido a esa escasez extrema y a su estatus mítico entre los puristas del automovilismo, el valor del vehículo se disparó durante la última década. Cuando debutó en 1997, fue certificado por Guinness como el vehículo de producción más caro del mundo, con un precio de aproximadamente $1,5 millones.

Hoy, esas cifras se han multiplicado exponencialmente. Una de las seis variantes roadster fue vendida recientemente en una subasta de RM Sotheby's por unos asombrosos $10.235.000, y los coupés suelen alcanzar valoraciones enormes de ocho cifras en operaciones a puertas cerradas.

Mientras Kimi Antonelli se prepara para su oportunidad en el Campeonato Mundial de Pilotos de 2026 en Austin, su jefe claramente está disfrutando del otoño europeo al volante de la pieza definitiva de la historia de Mercedes.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Horner culpa a la muerte de Dietrich Mateschitz por el “doloroso” final de su reinado en la F1

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rahaan Mazumder





Horner culpa a la muerte de Dietrich Mateschitz por el “doloroso” final de su reinado en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Horner culpa a la muerte de Dietrich Mateschitz por el “doloroso” final de su reinado en la F1





George Russell recibe otra sanción de 20 posiciones antes del GP de Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



George Russell recibe otra sanción de 20 posiciones antes del GP de Singapur





Piastri mantiene la calma pese al costoso incidente interno de McLaren en la sprint de Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Piastri mantiene la calma pese al costoso incidente interno de McLaren en la sprint de Singapur

Más de

Toto Wolff





Szafnauer se rinde ante Toto Wolff después de que la apuesta por Antonelli da sus frutos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de España



23 d



Szafnauer se rinde ante Toto Wolff después de que la apuesta por Antonelli da sus frutos





El hijo de Susie y Toto Wolff ganó su primer título en karting



Fórmula 1



Fórmula 1 24 d



El hijo de Susie y Toto Wolff ganó su primer título en karting





La reacción de Toto Wolff al perder la pole con Gasly y Alpine en el GP de Italia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Italia



1 m



La reacción de Toto Wolff al perder la pole con Gasly y Alpine en el GP de Italia

Más de

Mercedes





Por qué Antonelli no fue sancionado pese a exceder cuatro veces los límites de pista en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Por qué Antonelli no fue sancionado pese a exceder cuatro veces los límites de pista en Singapur





Russell considera a Red Bull "el equipo a vencer" en la F1, pero Antonelli agrega una advertencia clave



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Russell considera a Red Bull "el equipo a vencer" en la F1, pero Antonelli agrega una advertencia clave





Las combinaciones para que Antonelli salga campeón de la F1 2026 en Estados Unidos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Las combinaciones para que Antonelli salga campeón de la F1 2026 en Estados Unidos

Últimas noticias





Horner culpa a la muerte de Dietrich Mateschitz por el “doloroso” final de su reinado en la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Horner culpa a la muerte de Dietrich Mateschitz por el “doloroso” final de su reinado en la F1





NASCAR fabrica más de 80 coches de carrera para la secuela de Días de Trueno



NASCAR Cup



NAS NASCAR Cup 1 h



NASCAR fabrica más de 80 coches de carrera para la secuela de Días de Trueno





Vasseur duda de Red Bull sea actualmente el mejor equipo de la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



2 h



Vasseur duda de Red Bull sea actualmente el mejor equipo de la F1





La F1 firma un histórico acuerdo de 10 años con Ruanda para recibir el Gran Premio de África



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 3 h



La F1 firma un histórico acuerdo de 10 años con Ruanda para recibir el Gran Premio de África

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete