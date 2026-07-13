Toto Wolff prefiere los fallos de Mercedes antes que ser "lento y fiable"

El director del equipo Mercedes de F1, Toto Wolff, dice que preferiría tener un coche rápido y poco fiable que lo contrario, pero admite que ha llegado el momento de eliminar los fallos mecánicos de las Flechas de Plata.

Mercedes ha dominado la temporada 2026 hasta ahora, logrando las nueve pole positions para carreras de grandes premios – aunque fue superado por McLaren y Ferrari en un par de sesiones de clasificaciones sprint – pero solo ha ganado siete de esos grandes premios.

Lewis Hamilton, de Ferrari, se impuso por méritos propios en Barcelona, donde un problema eléctrico dejó a Kimi Antonelli fuera de la carrera desde el segundo puesto, tres semanas después de un Gran Premio de Canadá en el que un problema similar provocó el abandono de George Russell cuando lideraba.

Luego, la última vez en el GP de Gran Bretaña, se rompió el protector de rueda de Antonelli, lo que le impidió plantear un desafío por lo demás creíble al líder Charles Leclerc.

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Preguntado si esos problemas de fiabilidad venían de llevar las cosas al límite y si Mercedes debería 'aflojar un poco', Wolff respondió: "Creo que somos una organización muy orientada al rendimiento. En el lado del chasis y del motor, queremos exprimirlo todo.

"Preferiría reducir un poco algo que es realmente bueno y solucionar algunos de los duendes de fiabilidad, antes que ir por detrás en rendimiento.

"Hasta ahora, ¿hemos ganado seis carreras de ocho? He perdido la cuenta. Y prefiero tener esto que ser lento y fiable."

Cuando se le señaló que la cuenta era de siete victorias en nueve rondas, Wolff añadió: "Deberían haber sido nueve de nueve."

A pesar de esos problemas, Mercedes aún ha cubierto más distancia que cualquier otro equipo salvo Ferrari en las carreras de gran premio de esta temporada, con 5.215 km de un posible total de 5.408 km.

En el fondo de la tabla se encuentra Aston Martin, que ha completado 3.753 km tras sumar solo ocho finales de carrera oficiales de 18 posibles – aunque eso se ha traducido en siete de 12 desde el parón de abril, lo que demuestra un progreso inicial muy necesario con la problemática unidad de potencia Honda del equipo.