Toto Wolff prefiere los fallos de Mercedes antes que ser "lento y fiable"
Toto Wolff está conforme con el veloz coche de Mercedes, pero insiste en que su equipo debería haber ganado todos los grandes premios en 2026.
El director del equipo Mercedes de F1, Toto Wolff, dice que preferiría tener un coche rápido y poco fiable que lo contrario, pero admite que ha llegado el momento de eliminar los fallos mecánicos de las Flechas de Plata.
Mercedes ha dominado la temporada 2026 hasta ahora, logrando las nueve pole positions para carreras de grandes premios – aunque fue superado por McLaren y Ferrari en un par de sesiones de clasificaciones sprint – pero solo ha ganado siete de esos grandes premios.
Lewis Hamilton, de Ferrari, se impuso por méritos propios en Barcelona, donde un problema eléctrico dejó a Kimi Antonelli fuera de la carrera desde el segundo puesto, tres semanas después de un Gran Premio de Canadá en el que un problema similar provocó el abandono de George Russell cuando lideraba.
Luego, la última vez en el GP de Gran Bretaña, se rompió el protector de rueda de Antonelli, lo que le impidió plantear un desafío por lo demás creíble al líder Charles Leclerc.
Preguntado si esos problemas de fiabilidad venían de llevar las cosas al límite y si Mercedes debería 'aflojar un poco', Wolff respondió: "Creo que somos una organización muy orientada al rendimiento. En el lado del chasis y del motor, queremos exprimirlo todo.
"Preferiría reducir un poco algo que es realmente bueno y solucionar algunos de los duendes de fiabilidad, antes que ir por detrás en rendimiento.
"Hasta ahora, ¿hemos ganado seis carreras de ocho? He perdido la cuenta. Y prefiero tener esto que ser lento y fiable."
Cuando se le señaló que la cuenta era de siete victorias en nueve rondas, Wolff añadió: "Deberían haber sido nueve de nueve."
A pesar de esos problemas, Mercedes aún ha cubierto más distancia que cualquier otro equipo salvo Ferrari en las carreras de gran premio de esta temporada, con 5.215 km de un posible total de 5.408 km.
En el fondo de la tabla se encuentra Aston Martin, que ha completado 3.753 km tras sumar solo ocho finales de carrera oficiales de 18 posibles – aunque eso se ha traducido en siete de 12 desde el parón de abril, lo que demuestra un progreso inicial muy necesario con la problemática unidad de potencia Honda del equipo.
Comparte o guarda esta historia
Toto Wolff es "demasiado inteligente" para firmar a Verstappen, dice Guenther Steiner
¿Se equilibró la mala suerte para Russell y Antonelli en la lucha por el título de F1?
Kimi Antonelli promete volver a Goodwood tras su primera participación en 2026
Últimas noticias
Por qué Spa preocupa más que Silverstone, y no solo por la gestión de la energía
Toto Wolff prefiere los fallos de Mercedes antes que ser "lento y fiable"
Red Bull estaría interesado en una joya de Ferrari si Verstappen se marcha
Jorge Martín lidera en MotoGP, pero se alarma: “A este ritmo no aguantaré mucho tiempo”
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados