Toto Wolff: Los errores de Antonelli en Austria no volverán a ocurrir

El jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, dice que Kimi Antonelli nunca volverá a cometer los mismos errores, que le hicieron perder una mejor oportunidad de victoria en el Gran Premio de Austria.

El italiano vio cómo su ventaja en el campeonato mundial se redujo a 40 puntos tras la victoria de George Russell en el Red Bull Ring, donde el británico controló la carrera desde la pole position, conteniendo un ataque tardío de Max Verstappen mientras Antonelli se acercaba a ambos desde la tercera posición.

Pero Antonelli perdió su oportunidad de lograr la pole position cuando abortó su última vuelta de clasificación, al confundir una bandera amarilla doble agitada por el accidente de Verstappen cuando era solo una bandera amarilla simple agitada, lo que Russell interpretó correctamente para asegurar la pole con su última vuelta.

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Con Antonelli saliendo cuarto por detrás de Russell y de ambos pilotos de Ferrari, el joven de 19 años fue demasiado agresivo en las primeras vueltas intentando adelantar a Charles Leclerc, lo que le costó una posición ante Verstappen al caer al quinto puesto.

"Las primeras curvas, ahí fue donde se perdió la carrera," resumió Wolff. "Modo ataque total, pasándose de frenada en la curva 1, pasándose de frenada en la curva 3, pasándose de frenada en la curva 4.

"Pero, como dije, esto es exactamente lo que espero de él. Como ayer [en la clasificación], la amarilla, eso no le volverá a pasar en su vida. No ver si es una doble amarilla o una amarilla simple.

"De la misma manera hoy [en la carrera], él solo quería estar ahí mismo con George. Quería estar justo detrás de él y eso le costó una posición o dos."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Antonelli asumió los errores inmediatamente después de la carrera, aceptando que su conducción agresiva le costó un mejor resultado.

"Estaba un poco demasiado emocionado en las primeras vueltas y definitivamente no conduje bien," dijo Antonelli. "Cometí demasiados errores. E incluso en el primer stint con los [neumáticos] medios, perdí tres, cuatro segundos con errores.

"Estaba teniendo problemas con los frenos, pero luego creo que después de cambiar neumático, me reinicié, y el ritmo volvió a ser muy fuerte. Y fue una pena que me uniera a la fiesta un poco demasiado tarde."

Antonelli atribuyó los errores a haberse relajado demasiado como resultado de liderar ambas sesiones de entrenamientos del viernes en el Red Bull Ring y luego estar demasiado tenso en la clasificación.

"Fue un fin de semana en el que empecé muy fuerte, y creo que por eso bajé un poco demasiado la intensidad," explicó. "Y al llegar a la clasificación, simplemente me sentí un poco tenso, en cuanto a conducción. Seguíamos estando arriba, pero sentía que no estaba conduciendo tan bien y no tan libre.

"Por supuesto, la última vuelta salió así, pero estaba a una décima de George, así que probablemente habría sido P2, muy cerca, pero P2.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Saliendo desde P4, la primera vuelta fue realmente mala para mí. Y luego tuve muchos problemas con los frenos, y simplemente perdí mucho tiempo porque empecé a cometer errores. Pero luego el segundo stint fue un poco mejor, y el tercer stint fue realmente, realmente fuerte. El ritmo simplemente estaba ahí, pero por supuesto se quedó un poco corto."

Más tarde añadió: "Los errores se cometieron y definitivamente sin ellos, probablemente podría haber tenido la oportunidad de luchar por P2 o incluso P1. Pero por supuesto, es fácil decirlo ahora, y hay que asegurarse de que no vuelvan a ocurrir."