Toto Wolff admite que Hamilton es una amenaza tras la clasificación de F1 en Barcelona

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha admitido que sigue siendo cauteloso ante la amenaza que representa el siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, reconociendo que su antiguo piloto será un gran obstáculo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de mañana.

Hablando con Sky Sports F1 tras una ajustada sesión de clasificación, Wolff explicó que cuando Hamilton está "en el estado mental adecuado y el coche le va bien, hay que tenerlo muy en cuenta".

Aunque fue el piloto de Mercedes George Russell quien consiguió la pole position en Barcelona, Hamilton se aseguró la segunda plaza de la parrilla al quedar a tan solo 0s064 de su compatriota. El compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, comenzará el gran premio desde la tercera posición.

"Mi viejo amigo... cuando la gente dudaba de si todavía tenía la velocidad, siempre he dicho que si está en el estado mental adecuado y el coche le va bien, entonces hay que tenerlo muy en cuenta", dijo Wolff cuando le preguntaron si le preocupaba su antiguo piloto.

"Hay que contar con él y eso es lo que hizo hoy. Si no hubiera habido un pequeño error al final, sería una décima y media más rápido que nosotros.

"Creo que todo se decidirá por la degradación de los neumáticos y ayer fuimos bastante buenos en tandas largas, pero todo depende de la salida.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Si Lewis está por delante después de la salida, eso va a ser complicado para todos, así que tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla eso."

Hamilton dejó la escudería de Brackley, donde ganó seis de sus siete títulos de campeonato, por Ferrari en 2025. Aunque tuvo dificultades en su primera temporada con el equipo de Maranello, ha logrado recuperarse, ya que al parecer disfruta de la nueva normativa en 2026.

El segundo puesto del piloto británico en el Gran Premio de Mónaco, que fue su tercer podio de la temporada, significó que superó a Russell en el campeonato de pilotos para colocarse segundo por detrás de Antonelli.