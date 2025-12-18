Todos los campeonatos

Wolff insiste en que los F1 de 2026 podrían alcanzar los 400 km/h

La audaz afirmación de Wolff suscitó escepticismo, por lo que ha explicado lo que quería decir

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Frederik Vesti, Mercedes

Power shift

Power shift

En agosto, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, sugirió que en 2026 los coches de Fórmula 1 podrían alcanzar los 400 km/h.

En 2026, la Fórmula 1 adoptará un nuevo reglamento técnico, con unidades de potencia renovadas que dividirán casi al 50% la potencia de combustión y la eléctrica. Los coches tendrán menos carga aerodinámica y resistencia al avance, lo que, combinado con una aerodinámica activa, significa que mantendrán una alta velocidad en línea recta.

La sugerencia de Wolff no deja de sorprender. "Bueno, me pareció que teníamos que darle un empujoncito de marketing a ese motor, porque la gente hablaba mal de él y es una pieza increíble", dijo el austriaco al podcast Beyond The Grid.

"Si lo pones todo junto, podríamos alcanzar los 400 km/h o incluso superarlos, pero obviamente te vas a quedar sin energía para la siguiente recta y entonces no serás lo suficientemente rápido".

F1 concept

Concepto F1

Foto de: FIA

El director ejecutivo de Mercedes High Performance Powertrains, Hywel Thomas, que también participó en el podcast, analizó más a fondo las nuevas unidades de potencia.

Thomas explicó que los coches serán aún más rápidos que la generación anterior al principio de las rectas, pero la gestión de la energía dificultará su velocidad punta final.

"Creo que el rendimiento a principio de recta va a ser muy, muy similar al actual", dijo. "Tenemos el turbocompresor que ya no tiene una máquina eléctrica, por lo que podría haber algo de turbo lag. Vamos a rellenar ese retraso del turbo con el eléctrico, potencialmente.

"Por lo tanto, creo que en términos de arranque-recta, el rendimiento va a ser bastante épica en comparación con lo que tenemos hoy en día. Pero sabemos que vamos a empezar a derrapar antes en la recta porque no tenemos suficiente energía eléctrica para usarla todo el tiempo."

Benjamin Vinel
Mercedes
