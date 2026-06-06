Toto Wolff, "muy positivamente sorprendido" por Kimi Antonelli en Mónaco

El CEO de Formula 1 de Mercedes y jefe de equipo Toto Wolff se mostró "muy positivamente sorprendido" por el ritmo de Kimi Antonelli durante la tercera sesión de entrenamientos antes del Gran Premio de Mónaco.

Después de que Ferrari dominara la primera y la segunda sesión de entrenamientos el viernes, Antonelli encabezó la tabla de tiempos en la FP3 el sábado con un tiempo de 1m12.720s, 0.327 segundos más rápido que Charles Leclerc en segundo lugar.

"Esa fue una buena sesión para Kimi, rápida. Ahora solo necesitamos seguir progresando para la clasificación", dijo Wolff a Sky Sports F1 después de la sesión. "La vuelta de Leclerc antes de cometer un error en la curva 10 estaba ahí o por ahí, así que todavía no va a ser un paseo, pero estamos muy positivamente sorprendidos."

El compañero de equipo de Antonelli, George Russell, terminó la FP3 en cuarto lugar, a 0.763 segundos del tiempo del italiano.

"Creo que con George nunca se lo puede descartar", continuó Wolff. "Va a mirar los datos, todavía no se sentía 100 por ciento seguro o cómodo en el coche de la manera en que Kimi sí lo estaba, así que tengo bastante interés en ver cómo estarán los dos en la clasificación."

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell llega al Gran Premio de Mónaco tras un decepcionante Gran Premio de Canadá. Después de salir desde la pole position y de una tensa batalla con su compañero de equipo, Russell se retiró del liderato por un problema con su Mercedes.

Aunque Wolff confirmó que el equipo de Brackley había identificado el problema, admitió que todavía no estaban 100% seguros de por qué ocurrió.

"Hemos identificado la avería. Así que sabemos qué es, pero no estamos 100% seguros de por qué ocurrió. Pero eso es al menos una contención", continuó el jefe del equipo. "Estamos totalmente centrados en ello en la parte del motor y estoy seguro de que esto forma parte del aprendizaje para hacerlo muy robusto."

La clasificación para el Gran Premio de Mónaco tendrá lugar a las 4pm hora local. Ingrese aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.