Fórmula 1
Toto Wolff no teme perder a Kimi Antonelli frente a Ferrari
Toto Wolff habla sobre el estatus de Kimi Antonelli en su país natal y explica por qué no teme que el italiano pueda fichar por Ferrari en un futuro próximo
Ruben Zimmermann
Publicado: 17 nov 2026, 13:15
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, tiene “0.0%” de miedo de que Kimi Antonelli pueda marcharse a Ferrari en la Fórmula 1.
A muchos italianos les encantaría ver algún día al flamante campeón del mundo en un monoplaza rojo, pero según Wolff, eso no ocurrirá en un futuro previsible.
“Porque Kimi y su familia son personas leales”, explicó Wolff al diario Bild, dejando claro que está “convencido” de que Antonelli no le dará la espalda repentinamente a Mercedes. “Pero no dependemos únicamente de la lealtad”.
“Esta temporada ha demostrado que podemos ganar carreras y títulos. Eso es lo más importante para cualquier piloto, y para Kimi también. Pertenece a Mercedes como las ruedas pertenecen a un auto. Por eso, tras ganar el título, dijo que no puede imaginarse pilotando para ningún otro equipo que no sea Mercedes”.
Mercedes ha respaldado a Antonelli desde sus días en el karting y lo acompañó a través de todas las categorías formativas hasta llegar a la F1 —y, este año, hasta el campeonato—. Según Wolff, esto ha forjado un vínculo muy estrecho entre Antonelli y Mercedes, así como con él en el plano personal.
“Hace dos o tres años, siempre se quedaba en nuestra casa cuando iba a la fábrica en Brackley. Todavía era menor de edad, así que no podíamos simplemente alojarlo en un hotel. Por eso era prácticamente un invitado permanente en casa de [mi esposa] Susie y mía”, reveló el austriaco.
“Por las noches solíamos ver películas juntos, aunque en realidad solo las veía yo, porque Susie no aguanta despierta más de 10 minutos y Kimi terminaba completamente agotado tras las intensas jornadas. Entonces los dos se quedaban dormidos hombro con hombro, y yo terminaba viendo la película solo”.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
¿Más popular que Michael Schumacher?
Según Wolff, el hecho de que Antonelli no pilote para Ferrari no disminuye su popularidad en su país natal. El directivo austriaco cree que el piloto nacido en Bolonia es “definitivamente” más popular allí de lo que lo fue Michael Schumacher durante sus años con la Scuderia.
“Al fin y al cabo, es italiano”, señaló Wolff, antes de añadir: “Lo que Kimi ha logrado con su actitud natural y su éxito es que Italia siga apoyando por naturaleza a su equipo nacional, Ferrari, pero también le ha abierto su corazón y su alma a este pequeño italiano”.
“Los tifosi ahora usan camisetas de Ferrari con gorras de Mercedes. Monza fue el ejemplo perfecto. Los espectadores estaban tristes porque ninguno de los autos rojos terminó primero, pero estaban felices de que uno de los suyos, Kimi, estuviera en lo más alto del podio”.
Y si Wolff se sale con la suya, los aficionados italianos necesitarán sus gorras de Mercedes durante muchos años más.
Lee también:
Fórmula 1Kimi Antonelli se reúne con el presidente italiano Sergio Mattarella
Fórmula 1Un día como hoy: Fernando Alonso gana el título mundial, Michael Schumacher se retira de la F1
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo ¿Qué tiene que perder Cadillac si apuesta por Colton Herta para la F1 2027?
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Ruben Zimmermann
Haas alcanza el límite de cuatro pilotos y podría tener que recurrir otra vez a Hirakawa
Fórmula 1
Fórmula 1 6 d
Haas alcanza el límite de cuatro pilotos y podría tener que recurrir otra vez a Hirakawa
Alexandra confirma en Instagram que Leclerc ya es padre por primera vez
Fórmula 1
Fórmula 1 12 d
Alexandra confirma en Instagram que Leclerc ya es padre por primera vez
Budkowski explica cómo su etapa en TV le ayuda ahora como jefe de Cadillac F1
Fórmula 1
Fórmula 1 26 d
Budkowski explica cómo su etapa en TV le ayuda ahora como jefe de Cadillac F1
Más de
Andrea Kimi Antonelli
Antonelli podría ayudar a Russell a recuperar el subcampeonato en el cierre de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
2 d
Antonelli podría ayudar a Russell a recuperar el subcampeonato en el cierre de F1
Mercedes no temió no ganar el título en Brasil por la "carrera desastrosa" de Ferrari
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
2 d
Mercedes no temió no ganar el título en Brasil por la "carrera desastrosa" de Ferrari
Kimi Antonelli se reúne con el presidente italiano Sergio Mattarella
Fórmula 1
Fórmula 1 2 d
Kimi Antonelli se reúne con el presidente italiano Sergio Mattarella
Más de
Mercedes
Rosberg explica cómo se torció la rivalidad con Hamilton en Mercedes: "Lewis sospechaba de una conspiración"
Fórmula 1
Fórmula 1 2 d
Rosberg explica cómo se torció la rivalidad con Hamilton en Mercedes: "Lewis sospechaba de una conspiración"
La sorprendente convergencia detrás de una temporada 2026 de F1 cada vez más competitiva
Fórmula 1
Fórmula 1 3 d
La sorprendente convergencia detrás de una temporada 2026 de F1 cada vez más competitiva
El Kimi Antonelli que no conoces: dentro del garaje de Mercedes con el nuevo campeón mundial de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
4 d
El Kimi Antonelli que no conoces: dentro del garaje de Mercedes con el nuevo campeón mundial de F1
Últimas noticias
Toto Wolff no teme perder a Kimi Antonelli frente a Ferrari
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 16 min
Toto Wolff no teme perder a Kimi Antonelli frente a Ferrari
David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang
MotoGP
MGP MotoGP 1 h
David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang
¿Qué tiene que perder Cadillac si apuesta por Colton Herta para la F1 2027?
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las Vegas GP
3 h
¿Qué tiene que perder Cadillac si apuesta por Colton Herta para la F1 2027?
Fernando Alonso volverá al Dakar con Aston Martin en 2027
Dakar
DAKR Dakar 3 h
Fernando Alonso volverá al Dakar con Aston Martin en 2027
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete