Fórmula 1

Toto Wolff no teme perder a Kimi Antonelli frente a Ferrari

Toto Wolff habla sobre el estatus de Kimi Antonelli en su país natal y explica por qué no teme que el italiano pueda fichar por Ferrari en un futuro próximo

Ruben Zimmermann

Publicado: 17 nov 2026, 13:15

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El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, tiene “0.0%” de miedo de que Kimi Antonelli pueda marcharse a Ferrari en la Fórmula 1.

A muchos italianos les encantaría ver algún día al flamante campeón del mundo en un monoplaza rojo, pero según Wolff, eso no ocurrirá en un futuro previsible.

“Porque Kimi y su familia son personas leales”, explicó Wolff al diario Bild, dejando claro que está “convencido” de que Antonelli no le dará la espalda repentinamente a Mercedes. “Pero no dependemos únicamente de la lealtad”.

“Esta temporada ha demostrado que podemos ganar carreras y títulos. Eso es lo más importante para cualquier piloto, y para Kimi también. Pertenece a Mercedes como las ruedas pertenecen a un auto. Por eso, tras ganar el título, dijo que no puede imaginarse pilotando para ningún otro equipo que no sea Mercedes”.

Mercedes ha respaldado a Antonelli desde sus días en el karting y lo acompañó a través de todas las categorías formativas hasta llegar a la F1 —y, este año, hasta el campeonato—. Según Wolff, esto ha forjado un vínculo muy estrecho entre Antonelli y Mercedes, así como con él en el plano personal.

“Hace dos o tres años, siempre se quedaba en nuestra casa cuando iba a la fábrica en Brackley. Todavía era menor de edad, así que no podíamos simplemente alojarlo en un hotel. Por eso era prácticamente un invitado permanente en casa de [mi esposa] Susie y mía”, reveló el austriaco.

“Por las noches solíamos ver películas juntos, aunque en realidad solo las veía yo, porque Susie no aguanta despierta más de 10 minutos y Kimi terminaba completamente agotado tras las intensas jornadas. Entonces los dos se quedaban dormidos hombro con hombro, y yo terminaba viendo la película solo”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

¿Más popular que Michael Schumacher?

Según Wolff, el hecho de que Antonelli no pilote para Ferrari no disminuye su popularidad en su país natal. El directivo austriaco cree que el piloto nacido en Bolonia es “definitivamente” más popular allí de lo que lo fue Michael Schumacher durante sus años con la Scuderia.

“Al fin y al cabo, es italiano”, señaló Wolff, antes de añadir: “Lo que Kimi ha logrado con su actitud natural y su éxito es que Italia siga apoyando por naturaleza a su equipo nacional, Ferrari, pero también le ha abierto su corazón y su alma a este pequeño italiano”.

“Los tifosi ahora usan camisetas de Ferrari con gorras de Mercedes. Monza fue el ejemplo perfecto. Los espectadores estaban tristes porque ninguno de los autos rojos terminó primero, pero estaban felices de que uno de los suyos, Kimi, estuviera en lo más alto del podio”.

Y si Wolff se sale con la suya, los aficionados italianos necesitarán sus gorras de Mercedes durante muchos años más.

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