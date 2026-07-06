Toto Wolff: Ojalá Abu Dhabi 2021 se hubiera gestionado como el GP de Gran Bretaña de F1

El Gran Premio de Gran Bretaña terminó detrás del coche de seguridad, para gran decepción de muchos aficionados en Silverstone. Los abucheos resonaron por las tribunas, aunque parte de esa reacción fue provocada por un error de comunicación.

Las pantallas de tiempos mostraron brevemente el mensaje "Safety Car ending", pero más tarde se demostró que era incorrecto. La FIA aclaró posteriormente que el mensaje nunca debería haber aparecido y que fue causado por un problema de software.

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El organismo rector también confirmó en un comunicado que se habían seguido los procedimientos correctos, específicamente el Artículo B5.13.5, que establece que debe completarse una vuelta adicional tras el procedimiento de desdoblamiento.

"A menos que el Director de Carrera considere que la presencia del Coche de Seguridad sigue siendo necesaria, una vez que el mensaje 'los coches doblados pueden adelantar ahora' haya sido enviado a todos los Competidores de conformidad con el Artículo B5.13.4c, el Coche de Seguridad volverá a boxes al final de la siguiente vuelta", establecen las normas deportivas.

Los procedimientos del coche de seguridad se endurecieron después del Gran Premio de Abu Dabi de 2021, cuando el director de carrera Michael Masi reinició la carrera tras permitir que solo los cinco coches doblados entre los aspirantes al título adelantaran al coche de seguridad.

Aunque el procedimiento actual privó a los aficionados de un emocionante duelo en la última vuelta, Wolff se mostró satisfecho de que el reglamento se hubiera aplicado correctamente.

"Habría preferido que esto hubiera ocurrido en 2021. Eso era más importante", bromeó Wolff al hablar con la prensa escrita. "Pero es bueno que se haya seguido el reglamento".

La FIA aclaró que los procedimientos se siguieron correctamente y que el mensaje "Safety Car Ending" fue provocado por un problema de software. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El jefe de Mercedes reconoció que una reanudación habría sido sin duda más entretenida, pero subrayó que los finales con coche de seguridad son simplemente parte de la Fórmula 1.

"A veces no da lugar al final más emocionante. Sin duda, desde el punto de vista del espectáculo, a todo el mundo le habría encantado ver a Lewis con un blando contra nosotros y quizá luchando con Leclerc", dijo Wolff.

"Pero esto es un deporte. El espectáculo sigue al deporte, y no al revés. Así que es bueno que la FIA tomara esa decisión".

En última instancia, la decisión de no reiniciar la carrera aseguró a George Russell el segundo puesto y 18 valiosos puntos del campeonato. Mientras Ferrari hizo entrar a Lewis Hamilton en boxes para montar neumáticos nuevos, Mercedes optó por mantenerse en pista y priorizar la posición en pista.

Al igual que su jefe de equipo, Russell se mostró satisfecho de que se hubieran seguido los procedimientos y argumentó que dirección de carrera no debería tratar el final de una carrera de manera diferente a un periodo de coche de seguridad anterior en la prueba.

"Por supuesto, es una pena que cualquier carrera termine detrás del coche de seguridad. Pero luego vuelves a Abu Dabi 2021, y así son las carreras", dijo Russell.

Russell sostiene que la FIA no debería modificar los procedimientos para un auto de seguridad al final de la carrera. Photo by: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

"Nadie puede prever que alguien tenga un incidente, y la forma en que la F1 y la FIA lo gestionan no debería ser diferente al final de la carrera en comparación con el inicio de la carrera.

"Obviamente, hubo mucha conversación después de Abu Dabi 2021. Si realmente miras el número de carreras que han terminado bajo el coche de seguridad en los últimos 20 años, en realidad no son muchas.

"Así que, como he dicho, es una pena, pero ¿qué se le va a hacer? No creo que deba ser diferente".