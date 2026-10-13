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Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"

Toto Wolff repasa el duelo entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton y explica que, con la experiencia que tiene hoy, algunas cosas "las habría gestionado de otra manera".

Ruben Zimmermann

Publicado: 13 oct 2026, 16:25

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El campeón del mundo Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 estrecha la mano de su compañero de equipo y ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En noviembre de 2026 se cumplirán exactamente diez años desde que Nico Rosberg ganara su primer y único título mundial de Fórmula 1. El alemán se proclamó campeón tras quedar segundo en la última carrera de la temporada 2016 en Abu Dabi y, pocos días después, anunció su retirada de la categoría reina.

"Es una locura lo rápido que pasa el tiempo. Me parece como si quizá solo hubieran pasado cinco años", afirma Toto Wolff, quien en 2016, como director del equipo Mercedes, no tuvo un año fácil, a pesar de que su escudería dominaba entonces la Fórmula 1 —o precisamente por eso—.

Y es que Rosberg y su compañero de equipo, Lewis Hamilton, ganaron entre ambos 19 de las 21 carreras de la temporada, lo que convirtió a 2016, hasta la fecha, en la mejor temporada de Mercedes en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, en el transcurso de ese dominio se desarrolló también una encarnizada lucha entre Rosberg y Hamilton por el título de pilotos.

Esto tuvo como consecuencia que ambos chocaran en varias ocasiones a lo largo de aquella temporada. El choque más famoso entre ambos tuvo lugar en el Gran Premio de España, en Barcelona, cuando los dos pilotos de Mercedes, que iban en cabeza, se sacaron mutuamente de la carrera.

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Diez años después, Wolff explica hoy: "Ojalá hubiera tenido los diez años más de experiencia que tengo ahora, porque hay algunas cosas que habría gestionado de otra manera. Y quizá habría podido evitar algunas de las polémicas".

Esto se aplica "especialmente" a la mencionada final de temporada en Abu Dabi, a la que Rosberg llegó con doce puntos de ventaja sobre Hamilton. Por lo tanto, al alemán le bastaba con un tercer puesto para asegurarse el título, mientras que su compañero de equipo ya no podía proclamarse campeón del mundo por sus propios medios.

Hamilton desobedeció las órdenes del equipo en la final

Cuando, hacia el final de la carrera, los dos pilotos de Mercedes ocupaban las dos primeras posiciones, Hamilton frenó deliberadamente al pelotón con la esperanza de que Rosberg perdiera al menos dos puestos. Por supuesto, al equipo no le hizo ninguna gracia.

En varias ocasiones, Hamilton recibió por radio la orden de acelerar el ritmo para no poner en peligro la doble victoria de Mercedes. El actual campeón del mundo con más títulos se opuso a la instrucción, pero, a pesar de esta polémica, ya no pudo impedir el triunfo de Rosberg en el campeonato.

En retrospectiva, Wolff explica que en aquel momento se intentó "controlar hasta el más mínimo detalle una situación que, en mi opinión, no tenía por qué controlarse. Y eso fue culpa mía", admite el jefe de equipo, quien, sin embargo, también subraya: "Ya lo hemos dejado atrás".

Mientras que Rosberg dimitió pocos días después de su triunfo en el Mundial, en las semanas siguientes tuvo lugar una conversación para aclarar las cosas entre Wolff y Hamilton en la cocina del jefe de equipo, y Hamilton ganó otros cuatro títulos de pilotos consecutivos con Mercedes entre 2017 y 2020.

"Mi relación y la del equipo con Lewis es tan sólida como puede serlo, aunque en la pista seamos rivales. Y lo mismo ocurre con Nico", revela Wolff diez años después de la polémica final de temporada en Abu Dabi.

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