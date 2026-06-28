Toto Wolff resta mérito a Red Bull y le da todo el crédito a Verstappen en Austria

Max Verstappen estuvo más cerca que nunca de su primera victoria de la temporada en Austria. El piloto de Red Bull, que había salido quinto en Spielberg, se convirtió en el principal perseguidor de George Russell durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y terminó a poco más de 1,6s.

Red Bull llevó una importante actualización a Austria en un intento de cerrar la brecha con Mercedes y Ferrari, los dos equipos que parecían haber tenido la ventaja en las carreras recientes. Aunque el paquete evidentemente ofreció el paso adelante en rendimiento deseado, Toto Wolff sigue creyendo que fue principalmente Verstappen quien puso a Red Bull en la lucha por la victoria en Spielberg.

"No me sorprende en absoluto", dijo Wolff, cuando se le preguntó después de la carrera si le sorprendía ver a Red Bull como el principal rival en lugar de Ferrari.

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"Red Bull es una cosa, pero fue Max Verstappen. Para mí, la sensación es que Max ganó todas y cada una de las carreras aquí en las que ha participado, en cualquier coche. Spielberg es uno de sus lugares fuertes.

"El coche parece haber ido bien y los Ferrari, no sé qué les pasó."

Verstappen, de hecho, ha ganado cinco carreras de Fórmula 1 en el Red Bull Ring, incluidos los Grandes Premios de Estiria y de Austria en 2021.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Wolff, sin embargo, no aceptó la sugerencia de que Verstappen deba ser visto ahora como una amenaza para el campeonato. Preguntado sobre si ahora consideraba al neerlandés un factor en la lucha por el título, o al menos alguien que podría quitar puntos a los aspirantes al campeonato, el austríaco respondió con una broma.

"Creo que esto podría ser un pensamiento de George Russell", dijo, sugiriendo que era darle demasiadas vueltas a la situación. "[Es una] complicación excesiva.

"Max siempre es bueno para desempeñar un papel en el campeonato.

"Ese coche [Red Bull] rindió bien este fin de semana. Creo que el factor más importante este fin de semana fue Max, para ser sincero. Es capaz de sacar todo lo que hay en ese coche. Se puede ver con sus compañeros de equipo.

"Por eso nunca se puede descartar ni subestimar el factor Verstappen para un campeonato."

Después de Austria, sigue siendo el otro piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, quien lidera el campeonato. El italiano, que terminó tercero, ahora tiene 40 puntos de ventaja sobre Russell, con Lewis Hamilton cayendo al tercer puesto, otros seis puntos por detrás.

Verstappen, mientras tanto, consiguió apenas su segundo podio este año, ahora ocupa el séptimo puesto en la clasificación, a 98 puntos de Antonelli.