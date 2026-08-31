Toto Wolff revela la queja de Lauda antes de una icónica pole de Hamilton en F1: "¿Cómo puedes permitir esto?

Cuando Toto Wolff celebró su sesión anual con los medios con un grupo selecto de periodistas neerlandeses en Zandvoort, uno de los temas que surgió fue cómo un equipo de Fórmula 1 puede sacar el máximo de un piloto y, relacionado con ello, cuánta libertad debería dar un jefe de equipo a un piloto estrella.

El ejemplo más reciente es Max Verstappen y la considerable libertad que se le da en Red Bull, por ejemplo con su propio equipo de carreras y aventuras de resistencia como las 24 Horas de Nürburgring.

Como es bien sabido, el neerlandés lo hace con un Mercedes-AMG GT3, aunque sigue la pregunta de si otro equipo de F1 – Mercedes, por ejemplo – daría alguna vez a un piloto como Verstappen tanta libertad.

Cuando a Wolff se le hace esa pregunta, da una respuesta casi filosófica, explicando que un jefe de equipo siempre debe analizar el mejor enfoque para obtener el máximo rendimiento de un piloto concreto – y por tanto debe intentar comprender su personalidad.

"Creo que cada equipo es diferente, pero creo que lo que intento hacer es identificar qué es lo que hace rápido al piloto dentro de nuestra estructura," dijo Wolff.

"Qué tipo de marco necesitamos proporcionar para extraer el mejor rendimiento del piloto, y parte de eso es obviamente el bienestar. Y eso es algo en lo que también estoy muy centrado.

"Nunca he metido a los pilotos en una caja y nunca he dicho así es como tienes que ser."

Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3 Photo by: Miguel Reis / NurPhoto via Getty Images

"Toto, ¿cómo demonios puedes permitir esto?"

Con Verstappen, esa libertad implica competir en otras series de carreras, pero los pensamientos de Wolff vuelven inmediatamente al ejemplo más revelador de su propia carrera como jefe de equipo de F1: la pasión de Hamilton por la moda, particularmente en la preparación para el Gran Premio de Singapur de 2018.

"Recuerdo a Lewis Hamilton con su colección de moda en aquel entonces y estaba esa carrera de Singapur. Recuerdo que fue en 2018 o 2019, cuando lanzó su colección de Tommy Hilfiger," relató Wolff.

"Tenía un desfile de moda en Shanghái desde donde nos llamó por FaceTime. Estaba agradecido de que Mercedes cambiara de Boss a Hilfiger para permitirle tener su propia colección. Lo mostró todo y dijo, miren esto, esta es mi pasarela, esta es mi colección. ¡No me lo puedo creer!"

El desfile de moda en Shanghái tuvo lugar el 4 de septiembre, pero Hamilton no se dirigió inmediatamente a Singapur después. Entre medias, aún tenía en su agenda la New York Fashion Week para presentar su colección en Estados Unidos.

"Y luego voló de Shanghái a LA o Nueva York, y lo hizo allí," recuerda Wolff. "Niki Lauda me dijo en aquel entonces, no puedo comprender por qué permites esto. Corremos en Singapur el próximo fin de semana, así que ¿cómo es esto siquiera posible?"

Las críticas se intensificaron cuando el viaje de Hamilton a Singapur se retrasó y estaba previsto que llegara tarde a la primera reunión de ingeniería.

Hamilton llegó tarde a Singapur después de los desfiles de moda, pero Wolff defendió a su piloto de las críticas. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Lewis dijo que necesitaba hacer otra escala en Londres o algo así, ni siquiera lo recuerdo. Me llama el miércoles y dice que estará muy justo, llegando el jueves para la primera reunión de ingeniería.

"Le respondí, hazme un favor, porque ya estoy recibiendo mucha mierda aquí por que estés dando una vuelta de 360 grados alrededor del mundo con ropa extravagante!

"Pero luego me llamó de nuevo y dijo, llego tarde, el vuelo se ha retrasado. Así que Niki me dice, realmente no puedo creer cómo puedes permitir eso."

"Lewis, por favor no me falles este fin de semana"

Lo que siguió, sin embargo, fue revelador en dos sentidos: primero, en la disposición de Wolff a proteger a sus pilotos y darles libertad, y segundo, en cómo Hamilton devolvió después esa confianza en la pista.

"Cuando llegó, le dije, 'Lewis, hazme un favor. Yo me encargo de esto por ti, asumiré todas las críticas de todos, pero simplemente no me falles este fin de semana.'

"Entendido, dijo, y fue entonces cuando logró esta increíble pole position. Fue aquella vuelta sensacional y luego ganó la carrera, desapareciendo en la distancia.

Hamilton correspondió a la confianza de Wolff en Singapur y poco más de un mes después se consagró campeón del mundo por quinta vez. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Después de la carrera volvió a mí y dijo, fue un buen trato, ¿no?"

Wolff concluye entre risas que, desde ese momento, incluso Lauda estaba de acuerdo con lo que Hamilton hiciera fuera de la pista, siempre y cuando no afectara negativamente a su rendimiento en ella.

"Niki me dijo después, '¡Nunca voy a criticarlo más, aunque vuele a la luna antes de una carrera!'"

Hamilton logró la pole en Singapur por más de tres décimas de segundo sobre Verstappen y seis décimas sobre su rival por el título Sebastian Vettel. El piloto de Mercedes ganó la carrera del domingo por casi nueve segundos sobre Verstappen y aseguraría su quinto título mundial poco más de un mes después en México.