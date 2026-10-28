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Toto Wolff revela cómo la victoria de Pastor Maldonado con Williams lo ayudó a llegar a Mercedes

Toto Wolff explicó cómo la sorpresiva victoria de Pastor Maldonado en el Gran Premio de España de 2012 derivó en una reveladora conversación con directivos de Mercedes

Alex Harrington

Publicado: 28 oct 2026, 16:22

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Ganador de la carrera, Pastor Maldonado, del equipo Williams F1, celebra en el podio

Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Toto Wolff reveló cómo un comentario sobre Pastor Maldonado lo ayudó a conseguir su lugar en el equipo del fabricante alemán cuando el empresario austríaco hizo una comparación entre los pilotos estrella de Mercedes y el entonces piloto de Williams.

Wolff era accionista y directivo de Williams en 2012, cuando Maldonado logró una sorprendente victoria en el Gran Premio de España. Por entonces, Mercedes había ganado solo una vez desde su regreso como equipo oficial en 2010, con la victoria de Nico Rosberg en China a comienzos de esa temporada.

En declaraciones en el podcast Cheeky Pint con el cofundador de Stripe, John Collison, Wolff dijo que la victoria con Williams fue seguida por una llamada de la empresa matriz de Mercedes.

"Uno de los miembros del consejo se me acercó y me invitó a Stuttgart, y me dijo: '¿Cómo puede ser que tu pequeño equipo privado pueda ganar una carrera y nosotros, Mercedes, no podamos hacerlo mejor que eso?'", dijo Wolff.

Toto Wolff, cuando era director ejecutivo de Williams F1, junto a Alex Wurz en la temporada 2012.

Photo by: Glenn Dunbar Photographic

Después de recibir acceso a las cifras del equipo, Wolff preguntó al consejo qué esperaba de su programa de F1. La respuesta fue campeonatos mundiales, y el austríaco les dijo que sus ambiciones no coincidían con el gasto del equipo.

"Dije: 'OK, entonces uno de nosotros está equivocado, porque yo trabajo con los mismos presupuestos y pienso en terminar entre los seis primeros'. Ellos dijeron: 'No, no es el mismo presupuesto. Mira, gastamos 100 millones más'.

"Dije: 'Sí, esos 100 millones los gastan en Michael Schumacher y Nico Rosberg; yo tengo un piloto de pago de Venezuela', que ganó la carrera, por cierto, Pastor. 'Esa es la principal diferencia'. No les gustó nada esa situación. Dije: 'Yo solo soy un mensajero y voy a volver a Williams'. "

Maldonado, que llevó un respaldo importante desde Venezuela a Williams, venció a Fernando Alonso para ganar en Barcelona desde la pole. Siguió siendo la única victoria en un gran premio de su carrera en F1.

Mercedes volvió más tarde con una oferta.

"Finalmente, regresaron y dijeron: 'Creemos que nuestro modelo, una corporación dirigiendo un equipo de Fórmula 1, no funciona, porque necesita estar liderado de una manera mucho más empresarial; hay que tener autonomía para tomar decisiones en el momento, y queremos que tú dirijas esto'. "

Wolff dijo que inicialmente rechazó el cargo porque era accionista de Williams, pero Mercedes le ofreció ayudarlo a comprar una participación en el equipo en su lugar.

Se incorporó a Mercedes a comienzos de 2013, y el equipo luego ganó ocho campeonatos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021.

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