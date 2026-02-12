Toto Wolff revela la influencia de Mercedes-AMG para abrirle la puerta a Verstappen en Nurburgring
Toto Wolff ha revelado que Mercedes-AMG ayudó a impulsar el cambio de fechas de las carreras de preparación para las 24 Horas de Nürburgring para que Max Verstappen pueda competir.
Toto Wolff ha confirmado que fue Mercedes-AMG quien presionó para modificar las fechas de las carreras de preparación para las 24 Horas de Nürburgring con el fin de acomodar a Max Verstappen, debido a la influencia que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 tiene en la audiencia de la serie.
Después de debutar en GT3 y ganar en la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) en 2025, Verstappen ha estado ansioso por continuar con sus participaciones en carreras de resistencia a la par de la F1. El neerlandés confirmó en octubre que su calendario de GT3 para 2026 también dependería de la complejidad de las regulaciones de F1 de 2026.
"[El próximo año] depende de muchas cosas, para ser honesto. Depende primero que nada de la F1, sospecho que con las reglas del próximo año va a ser muy complicado al principio, hay algunas incógnitas de todos modos", dijo.
"Probablemente será un poco más agitado que el final de un reglamento, cuando las cosas son un poco más directas. Además, también está el programa del equipo de GT3, qué auto vamos a correr el próximo año y cosas así, así que hay muchas cosas que todavía tienen que encajar antes de que realmente pueda planificarlo con mucha anticipación para mis pilotos que ya están en el equipo, además de para mí.
"Queremos volver allí, simplemente no sé en este momento cuántas carreras puedo hacer el próximo año, pero si hay una oportunidad y me siento bien al respecto, además de lo que esté sucediendo en la F1, entonces seguro."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
Se confirmó en enero que la fecha había sido modificada para las carreras de preparación de las 24 Horas de Nürburgring. Wolff ahora ha confirmado la influencia de Mercedes en esta decisión.
"No fui yo personalmente", dijo a los medios en Bahréin. "Fue AMG junto con los organizadores de la NLS. Quiero decir, es un beneficio evidente para todos los participantes y para la serie.
"No conozco las cifras que escuché, no las recuerdo, pero entre una ronda normal de la NLS, tenemos 100 veces más espectadores en YouTube con Max participando que de otro modo. ¿Conocen los números? Era algo así como 10.000 frente a 750.000 o algo así de una locura, necesitan revisarlo.
"Así que no hay que pensarlo dos veces para cambiarlo, y creo que es genial para las 24 horas, para los aficionados tener a Max allí, y obviamente conducir un Mercedes es algo que disfrutamos."
Comparte o guarda esta historia
Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"
Max Verstappen descarta un rol de gestión en la F1 tras su retiro y habla sobre su futuro
Max Verstappen disfrutó su rol de tapado en la lucha por el título 2025
Mercedes y Red Bull sufren problemas en la segunda mañana de pruebas de F1 en Bahréin
Mercedes dice que la unidad de potencia de referencia es la Red Bull
Mercedes está "jodido" si la FIA y la F1 se alinean con sus rivales por los motores
Últimas noticias
Cómo el temor del sobrepeso de los nuevos F1 2026 ha desaparecido
F1 2026: Por qué la velocidad máxima es la clave para la recarga eléctrica
Por fin se revelan las primeras imágenes a bordo de los F1 2026
Cadillac quiere "ganar el respeto" de sus rivales en la F1 en 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados