Fórmula 1 Las Vegas GP
Toto Wolff: Russell estaba en la "posición perfecta" para la pole en Las Vegas
El piloto de Mercedes perdió ante su compañero de equipo Kimi Antonelli y Max Verstappen de Red Bull en Nevada
Ed Hardy
Publicado: 21 nov 2026, 6:07
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El jefe de Mercedes Toto Wolff considera que George Russell estaba en la “posición perfecta” para conseguir la pole en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, un honor que finalmente recayó en Max Verstappen.
El piloto de Red Bull saldrá primero en la carrera del sábado por la noche, con Russell segundo, a pesar de que ninguno fue el más rápido en la clasificación, ya que Kimi Antonelli fue el más veloz por 0.258s en el Mercedes hermano.
Pero un nuevo motor de combustión interna significa que tiene una penalización de cinco puestos en la parrilla y, por eso, su papel en la Q3 era ayudar inicialmente a Russell dándole un rebufo a su compañero de equipo.
El tráfico suele ser un problema en el circuito urbano de baja carga aerodinámica de Vegas, sin embargo, y eso se vio con todos los coches de Mercedes, Alpine y RB agrupados antes de la última tanda.
Ningún piloto quería ir primero y Antonelli finalmente desistió, lo que significó que Russell no recibió ningún rebufo del italiano, pero Wolff todavía no cree que eso sea una explicación para que no consiguiera la pole.
“George, para mí, tenía la posición perfecta,” dijo Wolff a Sky Sports. “Estaba cuatro segundos detrás del coche de delante.
“Tenemos que averiguarlo, porque creo que hubo algo en las curvas siete, ocho, nueve, algo, si fue un error o ocurrió otra cosa.
“Tenemos que, no lo sé, para ser sincero, pero parecía la posición ideal para una vuelta de pole porque era el más rápido todo el tiempo.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Russell, en cambio, siguió al novato de Racing Bulls Arvid Lindblad, mejorando su primera vuelta de Q3 por dos décimas para marcar un 1m34.224s, mientras que Antonelli apenas cruzó la línea de meta a tiempo.
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Eso permitió al campeón del mundo de 2026 pasar de sexto provisional a primero, provocando la confusión de un Wolff que no tenía “absolutamente ni idea” cuando se le pidió explicar cómo Antonelli fue el más rápido.
“Como estratega, cuando pensábamos que Kimi o iba a perder la vuelta o iba a estar demasiado cerca de Lindblad, y cruzó la línea 1.4 segundos detrás, y eso fue básicamente todo.
“Así que no entiendo cómo estando tan cerca puedes incluso hacer ese tiempo.”
Pero prepara un duelo fascinante entre Verstappen y Russell, que chocaron en la FP3, una sesión liderada por el británico, que también fue el más rápido en la Q1.
“Bueno, un gran cine,” dijo Wolff. “Si intentan pasar juntos por las primeras curvas, estaremos mirando.”
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