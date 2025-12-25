El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, admite que es "super difícil" calibrar dónde están sus rivales en su preparación para la revisión de la Fórmula 1 en 2026, y dijo que la sensación en el equipo era "no comparable" a los preparativos para 2014 - cuando comenzó su período de dominio de la F1.

La escudería con sede en Brackley ha pasado por dos grandes cambios de reglamento en su forma actual. Superó el reajuste en 2014 ganando ocho títulos consecutivos de constructores , pero se perdió en la maleza cuando las reglas cambiaron de nuevo en 2022.

Ahora, está en la cúspide de una tercera reorganización mientras el campeonato se prepara para su nueva era en 2026. El año que viene, la F1 estará definida por nuevas reglas que aportarán aerodinámica activa a los alerones delantero y trasero, los chasis serán más pequeños y las unidades de potencia se basarán en una división 50:50 de la potencia de combustión interna y la energía eléctrica.

Cuando el actual reglamento llegó a su fin en el Gran Premio de Abu Dhabi, el jefe de Mercedes advirtió que no era posible comparar los preparativos para 2026 y 2014.

"Aterrizando en 2014, Yo como que tenía [una buena] sensación ya en invierno, cuando fuimos los primeros en rodar con un banco de potencia de coche completo", explicó Wolff a medios como Motorsport.com.

"El motor era más fiable de lo que parecía con los demás. Y obviamente, el primer día de pruebas, nadie dio algunas vueltas, nosotros sí. Lo mismo el segundo día.

"Por lo tanto, es no comparable diría yo. Es también que la parrilla es mucho más competitiva que en años anteriores."

Mercedes estaba "más alegre que hoy" en el cierre de la temporada 2013 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Aunque Wolff admitió que Mercedes estaba "más alegre que hoy" cuando terminó la temporada 2013 en Brasil - al conseguir el segundo puesto en la clasificación de la F1 sólo seis puntos por delante de Ferrari - dijo que su equipo estaba "en el buen camino" con sus preparativos para la nueva temporada.

"Es muy difícil de predecir, porque nos fijamos unos objetivos que vamos camino de cumplir", explicó Wolff. "Pero si esos objetivos se fijaron de forma suficientemente ambiciosa y si esos objetivos se han fijado en el lugar correcto en términos de prioridades, sólo el futuro lo demostrará".

Ese futuro se acerca rápidamente, ya que la F1 acogerá un test a puerta cerrada en Barcelona a partir del 26 de enero. Y aunque Mercedes aún no ha anunciado cuándo lanzará su coche de 2026, Red Bull será el primer fabricante en dar la noticia con un evento el 15 de enero.

"Esto no está muy lejos, ocho semanas o así", dijo después de la última carrera de 2025. "Es realmente horrible que decir. Hoy ha sido el primer día por la mañana en el que he pensado: 'No quiero ir a un circuito '".

Ahora, afirma que el equipo hará "todo lo que esté en nuestra mano para salir con un coche, con una unidad de potencia que sea lo suficientemente competitiva".

Sin embargo, no se atreve a predecir la posición del equipo en Australia, y advierte que es "una persona con el vaso medio vacío" cuando se trata de predecir la suerte de su equipo, especialmente después de comenzar el ciclo de reglas de 2022 con el pie atrás después de siete años de dominio en la F1.