Bahréin 2009, la carrera que Toyota debería haber ganado

Al final de la temporada 2009, Toyota anunció su retiro de la F1, poniendo fin a una aventura de ocho años en la que se gastó una gran cantidad de dinero y no se consiguieron victorias.

¿Hubiera sido al menos un triunfo el que hubiera animado a los principales directivos de la empresa a seguir con el programa durante la crisis financiera mundial que también afectó a Honda y BMW? Nunca lo sabremos, pero el 26 de abril de ese año el equipo estuvo a punto de hacer todo bien en Bahréin, sólo para arruinarlo luego, como parecía hacer a menudo.

Trulli empezó esa carrera desde la pole position y durante el gran premio también marcó la vuelta más rápida. Y sin embargo, terminó cruzando la línea de meta en tercer lugar, a cierta distancia del ganador, Jenson Button. ¿Cómo pudo salir tan mal?

La temporada 2009 comenzó de forma inusual, gracias en gran parte a la exitosa utilización del concepto de doble difusor por parte de Brawn GP. Toyota también había perseguido la idea, y desde el comienzo de la temporada los monoplazas blancos y rojos eran competitivos. A pesar de no tener ese artilugio aerodinámico, Red Bull Racing era el tercero en discordia.

El aspecto fascinante era que los tres equipos que luchaban por las victorias en las carreras no estaban acostumbrados a hacerlo (con el debido respeto a Ross Brawn), mientras que los más acostumbrados a correr por triunfos -McLaren, Ferrari y Renault- tenían problemas para encontrar el rendimiento. Por lo tanto, tal vez no era sorprendente que las cosas no siempre funcionaran bien en términos de decisiones.

Dicho esto, Toyota había mostrado un mejor entendimiento de estrategia en las dos temporadas anteriores, y a veces había ganado puntos en situaciones difíciles.

Button había ganado las dos primeras carreras en Australia y Malasia para Brawn, mientras que Sebastian Vettel obtuvo el primer éxito de Red Bull con pista mojada en China. Toyota estaba en la pelea, con Trulli y Timo Glock terminando tercero y cuarto en Australia después de que un problema con el alerón trasero llevara a ambos a salir desde pits. Luego igualaron ese resultado (al revés) en Malasia.

Parecía haber mucho potencial, si sólo el equipo pudiera hacer todo bien. Bahréin parecía ser esa oportunidad.

Jarno Trulli, Toyota, celebra su pole position en Bahréin Photo by: Sutton Images

Toyota había logrado dos poles en 2005, con Trulli en Indianápolis cuando los usuarios de los neumáticos Michelin sabían que no correrían y él salió a clasificar con poco combustible, y con Ralf Schumacher en Suzuka en una sesión afectada por la lluvia.

Bahrein 2009 fue la primera pole "propiamente dicha". Las cargas de combustible de arranque jugaban un papel importante, y la carrera demostraría que se había planeado una primera parada temprana, pero incluso con el combustible nivelado el italiano era el más rápido. Su compañero de equipo Glock, que llevaba menos gasolina, estaba a su lado en la primera fila. Con los dos autos arriba, seguramente Toyota podría convertir esto en una victoria.

Vettel clasificó tercero, mientras que Button comenzó cuarto por segunda carrera consecutiva, y definitivamente no fue donde se esperaba que estaría. En las primeras carreras los Brawns pudieron correr significativamente más pesados que sus rivales y aún así conseguir la pole.

Esta vez la vida fue mucho más dura a una vuelta, en parte debido a los problemas de temperatura del motor en el calor de Bahréin, una consecuencia de haber colocado el motor Mercedes en un chasis diseñado para uno de Honda.

En la salida, Trulli y Glock se escaparon bien delante, mientras que Button pasó a Vettel pero perdió brevemente ante Lewis Hamilton, que llevaba el KERS en el McLaren, antes de volver a pasarlo con cierto estilo al comienzo de la segunda vuelta.

Los Toyota lideran en el camino a la primera curva del GP de Bahréin 2009. Photo by: Motorsport Images

"Una gran maniobra, y hacer que esa maniobra funcione fue muy importante para mí", dijo Button. "Eso significaba que podía perseguir a los Toyota y que tenía la pista libre. Si me hubiera quedado atrapado detrás (de Hamilton), habríamos sufrido con las temperaturas".

Como Button señaló, era importante que no quedara atrapado detrás de alguien para poder controlar la temperatura de su motor. Por lo tanto, no se preocupó demasiado por estar a tres segundos de Glock durante las primeras 11 vueltas.

Las cuatro vueltas extra de combustible que tenía sobre el alemán, y las tres sobre el líder Trulli, fueron cruciales, al igual que la decisión finalmente equivocada de Toyota de poner ambos autos en el neumático más duro, lo que les costó mucho tiempo en esas vueltas críticas.

Cuando Button salió después de su parada en la vuelta 15, había adelantado a los dos cómodamente.

"Pensé que iban a hacer una carrera de tres paradas", explicó. "Porque estaban sufriendo con las temperaturas y el desgaste de los frenos, dijeron el viernes y el sábado. Pensé que tal vez harían un run de 12 vueltas (con el duro) y luego volverían al blando. Ese no fue el caso".

Como Button especuló, Toyota había estado apostando por una estrategia de tres paradas, lo que habría justificado las bajas cargas de combustible al inicio. Pero algunas preocupaciones de última hora sobre volver a la pista en el tráfico hicieron que el equipo cambiara a una estrategia más común de dos paradas, y como parte del cambio se decidió utilizar los neumáticos duros en ese período. Como todos vimos, no funcionó.

"Queríamos abrir la ventanilla para una parada de tres, y estábamos muy, muy cerca de poder hacerlo sin quedar en el tráfico", dijo el jefe de ingeniería de Toyota, Pascal Vasselon, después de la carrera.

"Hubiera sido una buena estrategia. Estábamos muy, muy cerca de poder seguirla. Luego, cuando vimos que íbamos a chocar con el tráfico, fuimos a otra estrategia, que en un aspecto no funcionó como se esperaba".

"El (neumático) duro fue mucho peor de lo esperado en la mitad de la carrera. Esperábamos que fuera mejor a mitad de la carrera que al final de la misma, y sucedió lo contrario".

Jarno Trulli, Toyota Photo by: Sutton Images

Además de sufrir con su ritmo, Trulli le hizo otro favor a Button al mantener a Vettel en el tercer lugar.

"Eso nos ayudó enormemente", dijo Button. "Porque obviamente Vettel estaba atascado detrás de Trulli. Si Vettel lo hubiera superado, no sé cuál hubiera sido el resultado de la carrera, pero creo que nuestro ritmo fue muy, muy similar en ambos neumáticos".

"Cuando vi que (Trulli) era ocho décimas más lento que yo y que Vettel estaba atascado detrás, pensé: 'Vaya, esto es lo que necesitamos'". Me alejé 14-15 segundos de Vettel, pero incluso con esa ventaja, sigues siendo cauteloso, no estás seguro de cómo va a salir la carrera. Estuve hablando mucho por radio con mis ingenieros, y averiguando lo que estaba pasando".

Vettel finalmente adelantó a Trulli en el ciclo de la segunda parada en boxes, pero era demasiado tarde. Terminó unos siete segundos por detrás de Button y el frustrado piloto de Toyota justo detrás de él.

Estar en el neumático blando al final, en teoría, le dio a Trulli un rendimiento superior, pero al igual que Vettel no pudo pasar cuando se dio vuelta la tabla y estaban en neumáticos diferentes. El italiano no pudo hacer nada al respecto.

El tercer puesto parecía un mal resultado saliendo desde la pole, mientras que era aún peor para Glock, que había pasado de la segunda posición de la parrilla a un humilde séptimo puesto final.

"Siempre es posible revisar la carrera después de finalizada", dijo Vasselon. "Por como se desarrolló, podríamos haber iniciado con más combustible, aún habríamos logrado la pole, y la carrera habría sido diferente, eso está claro".

"La estrategia del sábado no estaba en absoluto orientada a estar en la pole, estaba orientada a usar los neumáticos de cierta manera. Y esto no resultó como esperábamos cuando nos vimos obligados a dejar la estrategia de tres paradas".

"El objetivo era usar los neumáticos de una forma que fuera segura para sacar el mejor ritmo posible del auto. Tres paradas habrían sido tres stints con nuemáticos blandos y uno con duros".

"Entonces fue diferente porque teníamos que extender la segunda parada, y entonces el duro era la opción lógica. Jarno hizo un muy buen trabajo. Considerando la situación, lo hizo lo mejor que pudo".

Jarno Trulli, Toyota Photo by: Sutton Images

Un aspecto extraño era que los pesos del monoplaza sugerían claramente que Trulli pararía dos vueltas más tarde que su compañero de equipo, pero al final, sólo se quedó una vuelta extra. Incluso el equipo no entendió eso.

"Esa es una de las cosas que tenemos que explicar", agregó Vasselon. "Esperábamos que Jarno se detuviera una vuelta más tarde, así que esa es una de las cosas que significa que no podíamos seguir la estrategia esperada. Normalmente lo esperábamos para la vuelta 13".

Podría haber hecho una diferencia crucial. Si hubiera habido una pequeña advertencia extra de Glock sobre lo mal que estaba el auto con el duro, el equipo podría haber reaccionado lo suficientemente rápido para poner a Trulli con blandos y su carrera podría haber resultado mejor.

"Por el momento todavía no está claro por qué Timo estaba sufriendo mucho más con el duro en comparación con Jarno", se encogió de hombros Vasselon. "Todavía hay algo que explicar. Estas pequeñas cosas significan que al final terminamos en el podio, pero no en la posición que queríamos".

"Es difícil ser realmente positivo. ¡Porque deberíamos haber ganado esta carrera! Teníamos posibilidades de ganar esta carrera, así que sólo podemos estar decepcionados..."

Jarno Trulli, Toyota celebrates his third position with the team Photo by: Sutton Images

En el fragor de la batalla, Toyota había tomado la decisión equivocada. Parecía que la primera victoria era sólo cuestión de tiempo, pero nunca llegó. No hubo más poles, y mientras Glock lograría un segundo puesto en Singapur y Trulli repetiría eso en Japón, para entonces el destino ya estaba sellado, y los planes para cerrar el equipo estaban encaminados.

"Honestamente, todos esperábamos más de esta temporada", dijo Trulli al final del año. "Especialmente después de un comienzo tan bueno, esperaba un buen progreso del equipo. El problema es que esta ha sido una temporada extraña para todos, no sólo para nosotros".

"Puedes ver como a veces eres muy competitivo, y a veces no eres nada competitivo, sin saber por qué. Empezamos muy bien, y después de copar la primera fila para Toyota en Bahréin, ¡estábamos en la última fila en Mónaco! No encuentro una manera de explicarlo, sinceramente.

"No te puedes imaginar que un auto ganador, o al menos uno que estaba en la pole position una carrera antes, está entonces en la última fila en Mónaco. Para mí todo suena un poco extraño y raro. No puedo encontrar una explicación que pueda decirte, pero definitivamente ha sido una temporada loca, con altos y bajos".

"Éramos básicamente el segundo auto más rápido al principio de la temporada. Se puede argumentar que tal vez en Bahréin podríamos haber luchado por la victoria, pero al final del día para ganar hay que hacer todo bien, y hay que ser muy competitivo en todas las áreas".

Se podría especular que una victoria en Bahréin podría haber sido un punto de inflexión, dando a toda la organización un enorme impulso de confianza, así como convencer a quienes enviaban el dinero en Tokio de que había una luz al final del túnel, y que valía la pena superar la crisis financiera.

En cambio, esa carrera fue otro paso crucial en el camino hacia el título para Button, y una prueba más de que los miembros del equipo antes conocido como Honda habían logrado la transición de luchar en la parte trasera a tomar constantemente las decisiones correctas mientras luchaban por victorias.

"¡Es la primera vez que veo una bandera a cuadros sin un auto de seguridad o un semáforo en rojo delante de mí!", bromeó Button después de la bandera. "Fue una gran carrera y una carrera muy dura, un fin de semana duro, porque no hemos tenido el ritmo que esperábamos".

"Incluso cuando estás liderando por diez segundos no es fácil, es muy fácil cometer un error. Y el tráfico estaba bastante difícil ahí fuera. Los autos que normalmente están en la parte delantera no estaban ahí, y les estábamos sacando vueltas. Ahora saben cómo se siente..."

