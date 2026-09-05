El caso de las sanciones por exceso de velocidad en el Gran Premio de Mónaco dio un nuevo giro este viernes cuando, mientras el Tribunal de Apelación Internacional de la FIA dictaba un veredicto que invalidaba la anulación de las sanciones impuestas a Pierre Gasly, Flavio Briatore —el responsable de facto de Alpine— decidía aprovechar la rueda de prensa oficial posterior para cuestionar la imparcialidad de uno de los jueces, Filippo Marchino.

El jefe de Alpine arremetió contra este último afirmando sin rodeos que estaba "muy vinculado" a McLaren, una de las dos escuderías —junto con Red Bull Racing— que habían recurrido ante el tribunal de apelación. "Uno de los jueces estaba vinculado a una escudería que presentaba una protesta contra nosotros", declaró así Briatore.

"Es injusto. Normalmente, el juez debe ser totalmente independiente, y este juez, que se llama Filippo Marchino, es de nacionalidad estadounidense, a pesar de que su apellido suena a italiano".

"Filippo Marchino es juez. Se mostró muy agresivo durante la vista, se comportaba como un fiscal. Y después descubrimos por qué era tan agresivo: tiene una estrecha relación con McLaren".

Una acusación grave que, sin embargo, parece basarse en pruebas indirectas, pero que, sin duda, ha sacudido el paddock. Aunque las distintas partes se han limitado sobre todo a pasarse la patata caliente unas a otras, los tribunales de la FIA han respondido oficialmente este sábado a este ataque mediante un comunicado.

En él, estas instancias destacan, por un lado, el proceso de selección de los jueces, en el que las escuderías de F1 tienen voz y voto, pero también recuerdan que las partes implicadas en el caso —entre las que se encuentra Alpine en este caso concreto— tenían la posibilidad de plantear, tanto antes como después de la vista, reservas sobre la composición del tribunal o sobre la forma en que se llevó a cabo la vista. Algo que, al parecer, la escudería no hizo.

"Los tribunales de la FIA han tomado nota de los comentarios públicos que cuestionan la independencia y la imparcialidad de los jueces que integraban el colegio que se pronunció sobre el caso [Gasly]", se lee en el comunicado.

"Los tribunales de la FIA desean precisar que el nombramiento y la participación de los jueces en este caso, al igual que en cualquier otro, se han llevado a cabo de conformidad con los procedimientos judiciales aplicables de la FIA y las prácticas habituales, que se basan en las normas más estrictas, como las directrices de la IBA [Asociación Internacional de Abogados] relativas a los conflictos de intereses en el arbitraje internacional".

Flavio Briatore, Alpine Photo by: Mark Sutton / Getty Images

"Todos los jueces son elegidos por las Asambleas Generales de la FIA, algunos de ellos a propuesta de un grupo de al menos cinco escuderías de F1, de conformidad con los estatutos de la FIA. Todos ellos están sujetos a los requisitos de independencia y confidencialidad previstos en el Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, presentan cada año sus declaraciones de intereses al responsable de cumplimiento de la FIA y firman una declaración de independencia específica para cada asunto, en función de lo que esté en juego y de las partes implicadas, la cual se notifica a las partes".

Tanto al inicio como al final de la vista, se invitó a las partes a plantear cualquier cuestión relativa al procedimiento o a la composición del tribunal. Ninguna de ellas lo hizo.

"Tanto al inicio como al final de la vista, se invitó a las partes a plantear cualquier cuestión relativa al procedimiento o a la composición del tribunal. Ninguna de ellas lo hizo. No se planteó ninguna objeción durante la vista en relación con la forma en que el Tribunal interrogó al testigo o llevó a cabo el procedimiento".

"El ICA [Tribunal Internacional de Apelación] subraya la importancia de constituir colegios compuestos por jueces procedentes de contextos culturales y geográficos diferentes. Esto contribuye a garantizar que las deliberaciones y los debates reflejen la diversidad de tradiciones jurídicas, perspectivas y enfoques, reforzando así la equidad, la independencia, la credibilidad del procedimiento y el acceso a un juicio justo".

"La decisión de un tribunal puede dar lugar a diversas interpretaciones y comentarios sobre su fundamento jurídico ; esto es legítimo y aceptado por todos los jueces. El Tribunal está convencido de la validez del procedimiento y de la integridad de los jueces. Los tribunales de la FIA siguen comprometidos con la independencia y la imparcialidad de sus jueces, así como con la integridad del proceso judicial".

Este comunicado está firmado conjuntamente por Laurent Anselmi (presidente del Tribunal de Apelación Internacional y del Congreso de Jueces de la FIA), Rui Botica Santos (presidente del Tribunal Internacional y vicepresidente del Congreso de Jueces), Waltraud Wünsch (vicepresidenta del Tribunal de Apelación Internacional) y Gérard Martin (vicepresidente del Tribunal Internacional).