El tribunal judicial de París ha dictado una primera resolución tras recibir una remisión de Laura Villars, candidata indisponible a la presidencia de la FIA. El juez no suspendió las próximas elecciones ni tomó ninguna decisión previa. Sin embargo, sí dictaminó que habría que celebrar un juicio para resolver la"cuestión de fondo" planteada en , con lo que no validó ninguna de las posturas esgrimidas por las dos partes y las remitió de nuevo a los jueces competentes.

La piloto suiza, de 28 años, había anunciado su candidatura para suceder a Mohammed Ben Sulayem en la elección que se celebra cada cuatro años para presidir el organismo internacional. Sin embargo, dadas las condiciones que deben cumplirse para presentar una lista, el presidente saliente se encontrará solo en la carrera. Además de Laura Villars, los candidatos declarados Tim Mayer y Virginie Philippot también habían tirado la toalla al no poder presentarse a las elecciones.

Por el momento, la justicia francesa ha anunciado la apertura de un proceso "contra la FIA ante los jueces de fondo" a partir del 16 de febrero de 2026. Será entonces cuando se celebren los debates sobre las supuestas infracciones cometidas por la FIA.

Mientras tanto, la elección presidencial podrá celebrarse como estaba previsto, el 12 de diciembre en Tashkent, en Uzbekistán, coincidiendo con la asamblea general anual de la FIA. Mohammed Ben Sulayem será automáticamente reelegido para un segundo mandato. Posteriormente, el proceso podría cuestionar su validez e incluso anularlo, con la única condición de que los jueces se pronuncien en este sentido. Se trata, pues, sólo de una hipótesis.

Laura Villars y sus abogados denuncian varios puntos ante los tribunales "La imposibilidad de presentar una lista alternativa ; la situación inédita de un único candidato elegible para la región sudamericana ; la transparencia y el funcionamiento del Comité de Candidaturas ; la conformidad de los procedimientos electorales con los principios de gobernanza, democracia e integridad que reivindica la FIA".

En un comunicado de prensa tras la orden judicial de París, Laura Villars declaró que actuaba"por la credibilidad, la equidad y la integridad del automovilismo deportivo internacional". También afirmó que "continuará esta lucha ante los jueces para garantizar un proceso electoral que cumpla con las normas de gobernanza que se esperan de una organización internacional".