Así luce el trofeo del Gran Premio de Italia de la F1 2026 con su diseño de vajilla apilada

No cabe duda de que el trofeo del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 2026 dará que hablar: creado por "vedovamazzei" —un dúo de artistas contemporáneos—, se trata esencialmente de una pila de objetos cotidianos (tazas, vasos y cuencos) que adopta la forma de una copa peculiar de color plateado.

Los pilotos que suban al podio de Monza este domingo —además del honor único de contemplar el legendario circuito lombardo y un mar de tifosi— recibirán, como es natural, los trofeos que acreditan sus logros, al igual que el representante del equipo ganador.

El trofeo en cuestión se titula "FRAGILE" y es una obra de arte de Stella Scala y Simeone Crispino, quienes conforman el dúo "vedovamazzei" (que significa "Viuda Mazzei"). Su creación fue encargada como parte de un proyecto plurianual que encomienda a artistas nacionales el diseño del trofeo del evento.

Esta iniciativa, que cumple ya seis años, fue lanzada conjuntamente por Pirelli —patrocinador principal de la carrera— y Pirelli HangarBicocca, un museo de arte contemporáneo. Si bien el diseño es innegablemente contemporáneo, queda por ver si el trofeo alegrará a los tres galardonados cuando finalmente se les entregue.

Stella Scala y Simeone Crispino presentan sus trofeos para el Gran Premio de Italia de 2026. Photo by: Pirelli

Scala y Crispino se especializan en la ironía y en captar las contradicciones y complejidades de la realidad, a menudo reinterpretando objetos cotidianos de manera paradójica. De este enfoque surgió FRAGILE, una pieza que apila diversos recipientes de uso diario para formar un trofeo plateado —creado mediante procesos posteriores de pintura, galvanizado y pulido tras su impresión en 3D con polvo de nailon—, pero que encierra un significado más profundo.

"El concepto de este trofeo se inspira en la antigua tradición de pasar una copa de celebración de mano en mano", explican los artistas. "Funcionaba como un gran recipiente para beber, fomentando un sentimiento de celebración y festividad compartida".

"Queríamos que el trofeo simbolizara una victoria sostenida en las manos de un individuo, reflejando al mismo tiempo el espíritu de una comunidad. En el contexto de la Fórmula 1, esa comunidad abarca al equipo, a los aficionados y a todo el entorno que rodea a los pilotos".

"La composición también evoca una cualidad cotidiana a través de sus gestos repetitivos, sugiriendo una victoria lograda vuelta tras vuelta; una victoria que nunca equivale a un estatus eterno e inmutable. Es algo inestable y efímero; debe conquistarse una y otra vez. En resumen: es frágil".

En años anteriores, los trofeos del Gran Premio de Italia fueron creados por Alice Ronchi (2021), Patrick Tuttofuoco (2022), Ruth Beraha (2023), Andrea Sala (2024) y Nico Vascellari (2025).

Photo by: Ferrari