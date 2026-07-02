¿Tsolov o Lawson? La difícil decisión de Red Bull y Racing Bulls sobre la alineación para 2027

La carrera de Nikola Tsolov en Formula 2 ha progresado a una velocidad notable. Tras terminar subcampeón en el campeonato de Formula 3 del año pasado, Red Bull decidió ascender al búlgaro directamente a Formula 2 para los dos últimos fines de semana de carrera de la temporada.

Dar ese paso cuando muchos de sus rivales ya habían pasado casi un año completo –o incluso más– ganando experiencia con maquinaria de F2 está lejos de ser sencillo, pero Tsolov impresionó de inmediato. En Qatar sumó puntos en la carrera principal en su primer intento, mientras que en Abu Dhabi dejó atónitos a muchos en el centro de prensa al lograr su primer podio en la carrera sprint.

Tsolov ha llevado ese impulso a este año, registrando cuatro victorias y situándose segundo en el campeonato hasta ahora. Su victoria en la carrera principal de Spielberg lo dejó a solo dos puntos del líder del campeonato, Gabriele Mini. Es cierto que la parrilla de F2 de este año definitivamente no es la más fuerte de los últimos años, pero el desarrollo de Tsolov sigue siendo impresionante de todos modos.

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El aspecto que más suelen valorar los responsables de Red Bull –muy parecido a lo que hacía Helmut Marko en el pasado– es la rapidez con la que un joven piloto se adapta al siguiente escalón y a maquinaria más rápida. Esa adaptación no llegó especialmente rápido en F3, pero ha sido clara en F2. Es un buen augurio para el paso final a la F1, aunque Franco Colapinto explicó en una entrevista reciente con Autosport que el salto a la F1 es, con diferencia, el más difícil y que nada puede preparar realmente a un joven talento para ello.

Eso se aplica, entre otras cosas, a la inmensa presión que conlleva, los compromisos con los medios, los focos constantes y todas las obligaciones fuera de la pista que, según Colapinto, pesan 100 veces más que en las categorías junior: "En Formula 1, solo conduces alrededor del 10% del tiempo".

Tsolov se prepara para un test de F1, pero Lawson supera las expectativas

Conducir es, naturalmente, el primer paso, y eso es exactamente lo que le espera a Tsolov. Aún no ha participado en una sesión de entrenamientos de F1, pero primero necesita completar al menos 300 kilómetros con maquinaria antigua de F1 como parte de un programa TPC (Prueba en coche de años previos).

La adaptación de Tsolov a la F2 ha sido rápida, pero la prueba más importante está por llegar. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El jefe del equipo RB, Peter Bayer, ha revelado que esos tests TPC están previstos para el otoño, tras lo cual se espera que le siga una salida en entrenamientos hacia el final de la temporada, muy probablemente combinada con el test de rookies en Abu Dhabi si la final de temporada se celebra allí.

Si Tsolov continúa en su trayectoria actual, es naturalmente un aspirante real a un asiento en F1 en 2027. Eso ya dio lugar a persistentes rumores en el paddock hace varios meses, aunque Racing Bulls los negó rotundamente, algo que Bayer reiteró de nuevo esta semana.

"Está haciendo un gran trabajo y es un talento enorme que naturalmente tenemos en nuestro radar", dijo Bayer. "Pero solo llevamos siete carreras hasta ahora, y Liam y Arvid están haciendo un trabajo igual de excelente. Así que ahora mismo no es un tema en absoluto".

Normalmente, ascender a Tsolov sería una decisión obvia, especialmente dada la filosofía de Red Bull de acelerar la progresión de sus propios talentos. Pero esta vez hay un solo factor que complica las cosas: Lawson también ha superado las expectativas esta temporada.

La única ventaja que tiene Red Bull es que puede permitirse ser paciente. Ni Tsolov ni Lawson parecen propensos a marcharse a otro lugar, lo que permite a los responsables evaluar cuidadosamente cómo se desarrollan ambos pilotos durante el resto de la temporada

El neozelandés vivió un torbellino de emociones el año pasado, principalmente porque fue degradado de Red Bull de vuelta a Racing Bulls inmediatamente después del GP de China. Aunque siempre ha sostenido públicamente que el revés nunca le afectó mentalmente –"porque ni siquiera me dieron tiempo suficiente para demostrar mi valía en Red Bull"–, aun así tardó un tiempo en redescubrir verdaderamente su ritmo en el equipo hermano.

Este año, sin embargo, Lawson ha hecho exactamente eso. El kiwi ha puntuado en seis de los ocho GPs disputados hasta ahora, lo cual es especialmente impresionante teniendo en cuenta que los cuatro equipos líderes de la F1 siguen ocupando la gran mayoría de las posiciones que dan puntos.

El orden competitivo normalmente deja solo dos puestos disponibles para el "mejor del resto" –aunque cabe señalar que Red Bull empezó la temporada de forma inusualmente débil– y Lawson ha estado en esa lucha cada fin de semana de carrera.

Lawson was under pressure coming into 2026, but has flourished back at Racing Bulls this year Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El mes de junio ha sido particularmente revelador en ese sentido. Lawson logró un impresionante sexto puesto en Monaco antes de seguirlo con un octavo en Barcelona y un noveno en Austria, circuitos muy diferentes entre sí. Está haciendo exactamente lo que Racing Bulls y Red Bull esperan de él, especialmente con la dirección del equipo dejando claro que el rookie Arvid Lindblad se está beneficiando de la experiencia de Lawson.

¿Acabará decidiéndolo la 'filosofía Red Bull'?

Todo esto hace que la decisión que afronta Racing Bulls –y en última instancia Red Bull– para 2027 sea difícil, y una que está estrechamente ligada a la cuestión de qué se supone que debe ser finalmente el equipo con sede en Faenza.

Si Racing Bulls debe seguir siendo un equipo de desarrollo para Red Bull, entonces ascender a Tsolov parece ser la elección lógica. Lawson ya tuvo su oportunidad con el equipo principal y, al menos por ahora, no parece probable que vuelva a ser ascendido. Así que sí, si desarrollar jóvenes talentos sigue siendo el propósito principal de Racing Bulls, hay un argumento convincente para darle al búlgaro de 19 años su oportunidad lo antes posible.

Al mismo tiempo, eso sería extremadamente duro para Lawson. Siendo realistas, Red Bull difícilmente puede pedirle mucho más de lo que ha entregado esta temporada. Y no debe olvidarse que el propio Lawson aún tiene solo 24 años, lo que significa que todavía debería haber margen para un mayor desarrollo. Es un problema de lujo, pero una elección muy difícil de tomar, especialmente si Tsolov gana el título de F2 este año, lo que le impediría regresar al campeonato el año que viene.

Un compromiso podría ser mantenerlo entre bastidores durante todo 2027, permitiéndole aprender y prepararse plenamente para la F1. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que un enfoque así puede ser arriesgado tanto para el equipo como para el piloto involucrado.

Felipe Drugovich, por ejemplo, nunca tuvo su oportunidad en F1 pese a ganar el título de F2 de forma convincente, mientras que solo cabe esperar que Leonardo Fornaroli no sufra el mismo destino: Haas haría bien en ficharlo para el próximo año. Por otro lado, Alpine tampoco ascendió a Oscar Piastri inmediatamente después de su título de F2, solo para perderlo al año siguiente, aunque esa es una historia en sí misma.

En la Fórmula 1, los peligros de no promocionar a un joven piloto prometedor son bien conocidos. Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La única ventaja que tiene Red Bull es que puede permitirse ser paciente. Ni Tsolov ni Lawson parecen propensos a marcharse a otro lugar, lo que permite a los responsables evaluar cuidadosamente cómo se desarrollan ambos pilotos durante el resto de la temporada. Eso incluye evaluar lo que Tsolov muestra en un coche de F1, tanto durante los tests TPC como en las posteriores salidas en entrenamientos de F1.

No se trata de encontrar al próximo Max Verstappen –el programa junior no ha tenido otro talento de ese calibre desde entonces–, pero aun así presenta a Red Bull un problema de lujo.

Dada la filosofía tradicionalmente audaz de Red Bull, ascender a Tsolov todavía parece ser la ruta más lógica. Lawson, sin embargo, está haciendo todo lo posible para que esa decisión sea excepcionalmente difícil y, al menos por el momento, posponerla.

¿A quiénes seleccionarán Racing Bulls y Red Bull para su alineación de pilotos de cara a 2027? Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images