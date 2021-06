Tsunoda fue tan veloz en Bakú que Tost temió un accidente

Tsunoda comenzó la carrera de Azerbaiyán desde la séptima posición de la parrilla, a pesar de un accidente en la Q3 de la clasificación, y después de una sólida carrera era sexto al momento de la bandera roja que llegó a poco del final.

En la reanudación ganó un puesto cuando Lewis Hamilton siguió de largo en la primera curva, pero en el resto de la vuelta perdió posiciones con Lando Norris y Fernando Alonso antes de llegar séptimo a la bandera a cuadros.

Tost dice que el novato ofreció un "espectáculo fantástico" en su camino hacia su mejor resultado hasta la fecha en la F1.

"Yuki ha hecho un trabajo fantástico, debo decir", dijo Tost. "Está bien que ayer tuvo el pequeño incidente, pero fue en la Q3, y puede pasar, también les pasó a pilotos más experimentados".

"Y hoy su ritmo de carrera a veces era increíble. Me preocupaba mucho que pasara algo, porque era muy rápido".

"Está en un momento muy bueno, y creo que conseguirá buenos resultados también en la segunda mitad de la temporada, cuando tenga un poco más de experiencia, especialmente en circuitos que conoce".

Tost cree que Bakú ha sido la mejor actuación de Tsunoda hasta ahora en su temporada de debut.

"Para mí, sí", dijo. "Porque ha mejorado mucho. No hay que olvidar que era su primera vez en Bakú, y por supuesto que en Bahréin sumó dos puntos al terminar noveno, pero conocía bastante bien la pista desde la F2, luego probamos allí, y pudimos encontrar una buena puesta a punto".

"Pero llegamos aquí a Bakú y él no conocía la pista, e inmediatamente se familiarizó con ella. Salió desde la séptima posición y terminó séptimo, y para mí fue un verdadero espectáculo por su parte, una actuación fantástica".

"Tenemos que trabajar en algunas cosas, lo sabemos, pero confío en que lo consigamos todo porque es un súper talento".

Tsunoda reconoció que había sido un buen fin de semana, aparte del error de la Q3.

"Aún así, el incidente de ayer me dejó sensaciones encontradas, diría. Por supuesto, me esforcé al máximo y me fui al muro, así que no me arrepiento. Pero aun así el coche tenía un buen potencial para salir en una buena posición".

"Así que sí, en general, comparado con otras carreras anteriores, fue un muy buen paso diría yo. Pero tengo que poner las cosas más a punto para tener mejores resultados".

"Estoy un poco más cómodo, pero todavía tengo espacio para aprender y tengo que adaptarme más, todavía no me siento totalmente adaptado al coche. Así que todavía tengo que trabajar duro".

