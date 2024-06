RB confirma a Tsunoda para la temporada 2025 de Fórmula 1

Yuki Tsunoda está disfrutando de su mejor año en la F1 y la escudería RB lo premió con asegurarle su continuidad para el siguiente campeonato mientras aún queda mucho camino por recorrer en el actual certamen.

El piloto japonés debutó en la máxima categoría en 2021 con la Scuderia AlphaTauri, que hoy es RB, y ha permanecido en el equipo desde entonces, pero muchas veces estuvo bajo el foco por sus reacciones en la radiocomunicación y por ser propenso a cometer errores.

Todo eso parece haber quedado atrás esta temporada, en la que Tsunoda se ha mostrado más calmo en sus comunicaciones y, más importante aún, ha entregado sólidos resultados, cosechando cinco finales en los puntos en los ocho grandes premios disputados hasta ahora, así como en la carrera sprint de Miami.

Los números generales confirman el buen año de Tsunoda, ya que de momento luce su mejor posición de salida promedio (10.3) y su mejor posición de llegada promedio (11.3) desde que llegó a la F1.

"Estoy muy contento de seguir con Visa Cash App RB y es una buena sensación tener mi futuro decidido tan pronto en el año. Por ello, quiero dar las gracias a todos en Red Bull y Honda, que han desempeñado un papel tan importante en mi carrera y seguirán haciéndolo", dijo Tsunoda.

"El equipo tiene un gran proyecto de desarrollo por delante y me entusiasma formar parte de él. Es fantástico saber que todo el mundo aprecia el duro trabajo que he realizado y que el equipo cree que puedo ayudarlos a avanzar en la parrilla. Ya hemos hecho claros progresos esta temporada y eso me motiva mucho para dar siempre lo mejor de mí, y eso es lo que seguiré haciendo con el VCARB".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, en acción el viernes en el GP de Canadá de F1. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Por el momento, estoy concentrado en las carreras que quedan esta temporada, con el objetivo de traer a casa tantos puntos como sea posible, siempre creciendo con el equipo, ¡sentando las bases para hacerlo aún mejor el próximo año!", finalizó Tsunoda, quien ocupa la décima posición del campeonato de pilotos con 19 puntos.

Laurent Mekies, jefe del equipo RB, destacó como "fenomenal" el avance dado por Tsunoda esta temporada y se mostró ilusionado con el futuro del piloto de 24 años.

"Observé con interés el progreso de Yuki en la Fórmula 1 incluso antes de volver a Faenza y ha sido impresionante, año tras año. El paso adelante que ha dado este año es sencillamente fenomenal, y no deja de sorprendernos a todos, carrera tras carrera. No hay duda de su velocidad natural, a la que ahora ha añadido un enfoque mucho más maduro, y esta combinación lo convierte en un piloto muy rápido y constante, y en un gran jugador de equipo", dijo Mekies.

"Seguimos comprendiendo mejor lo que necesita de nosotros y viceversa, así que estamos progresando juntos, Yuki como piloto y el equipo, como Visa Cash App RB. Compartimos las mismas ambiciones, así que hay varias buenas razones para continuar nuestro viaje juntos. Aún tiene mucho que dar", agregó.

Por su parte, Peter Bayer, CEO del equipo RB, también tuvo palabras elogiosas para Tsunoda.

"Yuki es un graduado de los programas junior de Red Bull y Honda y es gracias a un buen trabajo de todas las partes que ha sido capaz de alcanzar su actual nivel de rendimiento. Como dice el refrán, 'nunca cambies un equipo ganador', así que estamos encantados de confirmar a Yuki como parte de nuestro futuro. Es un activo valioso dentro y fuera de la pista, ya que su carácter simpático lo ha hecho muy popular entre los aficionados de todo el mundo. Estamos encantados de que se quede con nosotros", comentó.

Con el futuro de Tsunoda asegurado en RB, resta que la escudería de Faenza defina el futuro de Daniel Ricciardo, quien está teniendo una difícil temporada que lo ha visto terminar en los puntos únicamente en la carrera sprint de Miami.