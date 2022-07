Tsunoda asume la culpa del choque con Gasly en Silverstone

Cargar reproductor de audio

Los dos pilotos de AlphaTauri ocupaban la séptima y octava posición en los primeros compases de la carrera de Silverstone, antes de que una colisión provocara la retirada de Pierre Gasly y la mísera 14ª posición de Yuki Tsunoda.

Las imágenes de a bordo revelan que la batalla entre ambos comenzó a calentarse en Stowe, en la vuelta 10, cuando Tsunoda se pasó por el interior y Gasly se fue de largo, pero logró recuperar la posición.

Tsunoda se mantuvo cerca del coche gemelo y luego intentó otro ataque en el interior de la horquilla de Village, donde se produjo el contacto que hizo girar a ambos coches.

Cuando su ingeniero le preguntó por radio cuál era el estado de su coche, el piloto japonés respondió: "Mi coche está bien, ¡pero demonios!".

Tsunoda recibió una sanción de cinco segundos y dos puntos de penalización en su superlicencia por causar la colisión, mientras que Gasly se vio obligado a retirarse debido a los daños en su ala. El conductor japonés insistió entonces en que estaba convencido de que había espacio para su maniobra, aunque aceptó su propia culpabilidad.

"Desde mi punto de vista, con mi velocidad habría sido fácil tomar la curva", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el incidente. "Pero al mismo tiempo no esperaba que cerrara la puerta. Es decir, no cerró la puerta completamente, pero no había suficiente espacio para girar".

"Obviamente, si estamos en una batalla, queremos dar el menor espacio posible, porque no quieres dejar pasar a nadie tan fácilmente. Así que puedo entender a Pierre. Por supuesto, podría haber esperado a otra oportunidad. Diría que lo principal es que me da pena con el equipo".

En cuanto al contacto, dijo: "No fui demasiado rápido. Obviamente intenté adelantar antes de la curva, no en medio de la curva".

"Y no esperaba que intentara luchar de nuevo en la curva, pero ese fue mi error. Mi gestión de las expectativas no fue lo suficientemente buena. Esto es lo que puedo aprender. Esto es lo que tengo que evitar la próxima vez".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly no quiso criticar públicamente a su compañero de equipo, pero expresó claramente su frustración.

"Estoy muy decepcionado porque después del reinicio estábamos en una muy buena posición, ambos en los puntos en una pista en la que luchamos mucho", dijo el francés.

"Así que este es un tema que debe ser discutido internamente, y no voy a empezar a hablar de ello aquí, pero estoy extremadamente decepcionado por haber perdido una oportunidad como esta".

"En una temporada difícil como la que estamos viviendo, no podemos dejar pasar una oportunidad como ésta. Es la primera vez que tenemos un escenario así en una situación como ésta. No era necesario".

El director técnico de AlphaTauri, Jody Egginton, subrayó que el equipo no estaba contento con la maniobra de Tsunoda.

"Es muy frustrante haber tirado por la borda un probable final en los puntos en un fin de semana en el que el equipo y los pilotos han trabajado duro para sacar el máximo provecho del paquete y conseguir que los coches luchen por los puntos", dijo.

"El contacto entre compañeros de equipo nunca es bueno, pero en este caso, con ambos coches sufriendo grandes daños, uno de los cuales se vio obligado a retirarse, realmente no había vuelta atrás.

"Como equipo nos sentaremos y tendremos las discusiones necesarias, porque la jugada que hizo Yuki hoy no fue la mejor y debería haberse evitado".

Tsunoda regresó a Italia con el director del equipo, Franz Tost, el domingo por la noche, lo que dio a ambos tiempo para discutir el incidente.