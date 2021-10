Tsunoda: "Quería mantener detrás a Hamilton tanto como pudiera"

Condenado a salir 11º por la penalización que recibió al montar un cuarto ICE (motor de combustión interna) en su coche, Hamilton se vio obligado a remontar desde el principio. Y aunque entró pronto al top 10 cuando Fernando Alonso trompeó y cuando pasó sin problemas a Sebastian Vettel, su avance no fue nada sencillo.

Pronto dio alcance al AlphaTauri de Yuki Tsunoda, equipo y piloto de la órbita Red Bull, que desde el principio no cedió ni un metro y se mostró dispuesto a alargar sus trazadas tanto como fuera posible para mantenerse delante.

Lewis Hamilton fue cauto, sabiendo que el japonés tenía poco que perder y mucho que hacer ganar a Red Bull Racing, y se mantuvo detrás hasta que en la vuelta 8, y casi por sorpresa, se sacó de la manga un genial adelantamiento por el exterior de la curva 3.

Cuando le preguntaron por la batalla que tuvo al inicio del GP de Turquía con Hamilton, Tsunoda pareció restarle importancia: "Sí, me da igual". Y ante la incredulidad del periodista, que quiso una aclaración, continuó: "Para ser sincero no le doy importancia".

Tsunoda no oculta su preferencia en la batalla por el título que están disputando el británico y Max Verstappen: "Quiero decir, es el último año de Honda y quiero que Max gane, en el último año de Honda, y también para Red Bull, así que traté de mantener a Lewis detrás tanto como fuera posible, no sé cuántas vueltas".

"Traté de mantenerlo detrás durante 20 vueltas, ocho vueltas no son suficientes".

A partir del adelantamiento, Hamilton pudo continuar su remontada y no tuvo tantos problemas como con el japonés hasta que llegó a la altura de otro coche de Red Bull, el de Sergio Pérez. El mexicano no se arrugó y le mantuvo detrás incluso cuando ya parecía superado, lo que acabaría siendo clave para el resultado final del heptacampeón.

Para verlo una y otra vez: Vídeo y fotos: la brutal defensa de Checo Pérez sobre Hamilton

La carrera de Tsunoda, que el sábado había vuelto a la Q3, se vio arruinada por un trompo que hizo después, y ante el que se mostró autocrítico: "Había gastado mucho mis neumáticos al principio, peleando con Hamilton y sí, fue muy difícil mantener el ritmo".

"No podía ver nada por los retrovisores así que solo traté de empujar, y trompeé. El trompo arruinó mi carrera y es una pena, porque teníamos la oportunidad de sumar importantes puntos".

"Estamos peleando en el campeonato de equipos por el quinto puesto, y era una buena oportunidad de conseguirnos muchos puntos en comparación con otros equipos", dijo en referencia a Alpine, que saca 12 puntos a AlphaTauri en el mundial de escuderías después de sumar solo uno en Turquía.

La carrera en el Instambul Park sustituía al GP de Japón, cancelado por la COVID-19, que se iba a disputar en esta fecha. Por ello, Red Bull usó una decoración especial en homenaje a Honda, y AlphaTauri también llevó un mensaje en sus monoplazas.

Y ante la pregunta de si pensó durante todo el día en que esa carrera tendría que haber sido en Japón y ante su público, Tsunoda sentenció: "Sí, es una pena que no pudiera competir en Suzuka. Pero quizás sea algo positivo que no haber trompeado ante los aficionados japoneses. Así que intentaré no volver a hacerlo".