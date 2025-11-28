Yuki Tsunoda ha insinuado que ya sabe cuál será su futuro en la Fórmula 1 después de la que ha sido la peor campaña de sus cinco temporadas en la categoría.

El piloto de 25 años ha tenido dificultades desde que se unió a Red Bull procedente de su equipo hermano, Racing Bulls, para la tercera carrera de la campaña 2025, ya que Tsunoda ocupa el 17º lugar del campeonato con solo seis resultados en los puntos.

Eso contrasta con su compañero de equipo, Max Verstappen, que está en la lucha por el título de cara a las dos últimas rondas en Qatar y Abu Dhabi, habiéndose adaptado mucho mejor que Tsunoda al complicado RB21.

El japonés incluso ha sido superado de forma constante por la dupla de Racing Bulls, Isack Hadjar y Liam Lawson, lo que significa que Tsunoda todavía no tiene lugar asegurado para el próximo año.

Red Bull ya había anunciado que confirmaría las alineaciones de pilotos de ambos equipos al final de la temporada, pero es un secreto a voces qué dirección tomará.

Se espera que Hadjar se convierta en compañero de Verstappen después de un impresionante año de debut, que incluyó un podio en Zandvoort, mientras que Arvid Lindblad, piloto de F2, podría acompañar a Lawson en Racing Bulls.

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Isack Hadjar, Racing Bulls Team Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Eso deja a Tsunoda sin volante, dado que los otros nueve equipos ya han confirmado sus alineaciones para 2026 y, antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana, él pareció confirmar esa predicción.

"Sé algo que no puedo compartir, pero la mayoría de la gente lo sabe. Tengo un entendimiento similar al de ustedes", dijo Tsunoda a Viaplay, aunque rápidamente añadió: "No sé qué va a pasar, así que ya veremos".

A Tsunoda se le preguntó entonces si tiene un "Plan B" en caso de quedarse fuera de la F1 el próximo año, a lo que respondió: "No, no realmente. Solo estoy pensando en esta carrera. Todavía no está decidido, sigue en mis manos y solo intentaré apoyar a Max tanto como sea posible y, si puedo lograrlo, naturalmente será positivo para mi futuro, así que apuntaré a eso".

Aunque Red Bull dijo que el anuncio llegaría después de Abu Dhabi, Hadjar pareció insinuar en Qatar que llegará antes, diciendo "al parecer, está decidido ahora, una ronda antes del final de la temporada".

Lo hizo con la actitud de alguien que sabe que está a punto de dar el salto a uno de los mejores equipos de la F1, lo que hace comprensible que esté relajado de cara a las últimas carreras.

"Absolutamente no", dijo el piloto de 21 años cuando se le preguntó si sus actuaciones en Qatar y Abu Dhabi podrían influir en su futuro.

Isack Hadjar, Racing Bulls Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"No se decide en función de si son 22 o 23 carreras; se toma la media. Así es como se toma una decisión. Así que puedo tener el peor fin de semana de la historia; ahora no va a cambiar nada".

Hadjar, que es noveno en el campeonato, incluso considera que el próximo año es el momento perfecto para dar el salto, dado que 2026 introducirá nuevas regulaciones. Esto significa que todos los pilotos, independientemente de su equipo, tendrán que adaptarse, y el francés cree que eso es una fortaleza suya.

"Es bueno, perfecto, porque sigo cambiando de coche cada año", dijo. "En mi vida, nunca repetí una temporada con el mismo coche; nunca me ha pasado.

"No sé lo que es tener dos temporadas iguales; incluso cuando hice dos años de F2, hubo un cambio en el reglamento. Era un coche completamente nuevo. Lo mismo en F4. Así que no sé lo que es".