Llevaba tiempo en el aire y, a principios de esta semana, llegó también el anuncio oficial por parte de Red Bull de sus dos alineaciones para la próxima temporada. El camino de Yuki Tsunoda en la F1 se ha detenido aquí. De hecho, el piloto japonés no ha sido reconfirmado en el equipo de Milton Keynes, que en su lugar ha optado por promocionar a Isack Hadjar, ni tampoco ha encontrado hueco en Racing Bulls.

En las últimas carreras Tsunoda dio muestras de crecimiento, pero no lo suficiente como para salvar su asiento. De hecho, su adiós ya estaba escrito, sobre todo a la luz de una segunda mitad de temporada más sólida de Liam Lawson, su rival directo por un puesto en Racing Bulls. Una actuación favorecida también por los cambios en la suspensión delantera introducidos hace unos meses, que le ayudaron a recuperar competitividad.

El piloto japonés afirmó no arrepentirse de su trayectoria, ligada a ese asiento de Red Bull con el que soñaba desde hacía tiempo pero que, por diversas razones, nunca le había sido confiado. El punto de inflexión llegó cuando, esperando encontrar una solución inmediata a los problemas de un segundo piloto poco fiable, Helmut Marko y Christian Horner decidieron ascenderle antes de Suzuka.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

A partir de entonces, las estrellas nunca se alinearon realmente. Tsunoda tuvo que contar con el mismo destino que ya había marcado a otros pilotos que habían pasado de ese asiento, consiguiendo traer a casa un sexto puesto en Azerbaiyán como mejor resultado. No faltaron episodios que pesaron en su camino, entre errores de Red Bull y retrasos en las actualizaciones. Al final, tirando de cuentas, resulta difícil encontrar elementos que puedan componer un balance realmente positivo.

Tsunoda, de hecho, fue incapaz de encontrar en el RB21 esas sensaciones que le habían acompañado en Racing Bulls. El monoplaza de Milton Keynes resultó ser extremadamente difícil de llevar al límite, con una ventana operativa reducida y poco predecible. Muy diferente el caso del VCARB02, bien nacido y capaz de imponerse varias veces como el mejor coche de la parte media del grupo: un coche que, gracias a su facilidad de conducción, había exaltado las características tan queridas por el piloto japonés.

Si de algo se arrepiente, en efecto, es de no haber reencontrado las mismas sensaciones sentidas en los Racing Bull, aquellas que le habían permitido estar entre los más rápidos en las dos primeras carreras de la temporada. Por el contrario, el piloto japonés se encontró en la situación opuesta y, al final, Red Bull juzgó que el crecimiento y la velocidad mostrados no eran suficientes para darle otra oportunidad.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Probablemente dije que no me arrepentía de nada, pero de lo único que me arrepiento es de haber perdido ese buen coche que tenía en Racing Bulls. Es como tirar a tus hijos, a tu bebé, porque ese era el coche que había desarrollado con el equipo a lo largo de los años desde que tenemos estas reglas. Estoy seguro de que tiene mi ADN".

"Así que echo de menos dejarlo y no poder llevarlo al nivel que queríamos. Pero, al mismo tiempo, no me arrepiento de la decisión [de ir a Red Bull], todavía diría hoy", explicó Tsunoda, que ahora seguirá en Red Bull, pero sólo como piloto reserva con vistas a resolver su futuro en 2027.

Tsunoda contó que el domingo por la noche, durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar, Helmut Marko le informó directamente de que no sería confirmado para 2026. Una noticia que inevitablemente le decepcionó y que aún no ha asimilado del todo. "Probablemente todavía no me he dado cuenta de que será la última carrera. Quizá lo sienta más después de Abu Dhabi.

Durante la temporada, no faltaron momentos que supusieron auténticos contratiempos para Tsunoda. El accidente en Imola en la calificación, por ejemplo, le obligó a correr varias carreras sin las últimas actualizaciones, porque Red Bull no tenía suficientes componentes también para él, destinando los elementos aún intactos a la persecución de Max Verstappen por el campeonato del mundo.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Imola, sin duda, es algo que todavía me hace sentir muy frustrado. La caída fue innecesaria y podría haberla evitado. Definitivamente me hizo dar un paso atrás en términos de piezas disponibles. Pero al mismo tiempo, si nos fijamos en toda la temporada, tal vez especialmente en la segunda mitad, tal vez si sólo nos fijamos en el resultado con la eliminación en la Q1 y vemos un tercer o cuarto lugar, parece un resultado negativo.

"Pero una vez que tuve exactamente el mismo coche [que Verstappen], fui muy competitivo contra él. Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo he crecido y cómo he madurado durante la temporada. No puedo decir que sea culpa suya o no, él lo sabe, pero obviamente no puedo negar que es el mejor piloto de la parrilla. Al mismo tiempo, estoy contento de haber podido alcanzarle bastante rápido a este nivel".

La tardía decisión de Red Bull de no confirmarle para el año que viene, aunque estaba en el aire, cerró de hecho cualquier posibilidad de que Tsunoda buscara otras oportunidades en la Fórmula 1. En Abu Dhabi, el japonés reveló que varios equipos se habían interesado por él, pero las restricciones contractuales impuestas por Red Bull le impidieron entablar cualquier negociación.

'Mi contrato estaba ahí, así que no podía hacer mucho. Tuve un par de intereses externos. Pero realmente mi contrato no me permitía hablar con otros equipos ni nada. Por eso estaba completamente centrado en Red Bull. De todos modos, esa fue mi prioridad en los últimos años. Red Bull es donde crecí, así que es así.