Tsunoda explica por qué a Ricciardo se le relaciona más con Red Bull

Sergio Pérez tiene un contrato con Red Bull para 2024, pero en medio de su bajón de rendimiento este año y el historial del equipo de realizar cambios de piloto a mitad de temporada, sigue habiendo cierta incertidumbre sobre su futuro en la F1.

En el reciente Gran Premio de México del pasado fin de semana, Pérez, que salía quinto, se enredó con Charles Leclerc en la curva 1 mientras luchaba por el liderato y debió retirarse, mientras que Ricciardo destacó al clasificarse cuarto y terminar séptimo con la Scuderia AlphaTauri.

Tsunoda, por su parte, rara vez ha sido relacionado con la posibilidad de convertirse en el compañero de equipo de Max Verstappen.

Cuando Motorsport.com le preguntó por qué creía que este era el caso, Tsunoda consideró que el ruido en torno a Ricciardo "tiene sentido" y se debía a la experiencia del ganador de ocho grandes premios de F1 y a su mayor base de fans.

"Daniel tiene más experiencia; Daniel tiene obviamente más fans", dijo Tsunoda.

"Es uno de los pilotos en los que más se confía. Supongo que es (uno de los) pilotos más valorados, así que tiene sentido".

Tsunoda añadió que ahora le tocaba a él demostrar a la dirección de Red Bull por qué merecía un asiento. Y añadió: "Sólo tengo que mostrar mi rendimiento de forma constante para demostrárselo".

Foto de: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri

"Todo el mundo puede entender que puedo ser ese aspirante".

"'Checo' tiene contrato para el año que viene, así que no podemos hacer nada, y no creo que se pueda cambiar nada".

"Ahora sólo tengo que seguir mostrando mis resultados. Creo que eso es todo".

El GP de Brasil de este fin de semana marcará el tercer evento del regreso de Ricciardo tras su lesión, después de romperse un metacarpiano de la mano izquierda tras un accidente en los entrenamientos libres de Zandvoort.

Ese fin de semana era apenas el tercero de competición para Ricciardo después de tomar el lugar de Nyck de Vries en AlphaTauri y tras pasar primera mitad de la temporada al margen debido a que McLaren lo dejó fuera para 2023 pese a tener un contrato vigente.

Tsunoda elogió el regreso de Ricciardo, pero dice que tiene la creencia de que puede vencer a su compañero de garaje, a pesar de que el australiano tiene los vínculos más fuertes con Red Bull debido a su "energía" y "estilo" que se adapta mejor al equipo.

"(Daniel) está haciendo un buen trabajo. Creo que especialmente él volvió de McLaren y parece muy cómodo con el coche (actual de AlphaTauri), sobre todo en comparación con los equipos anteriores".

"Creo que es energía Red Bull, su estilo Red Bull se adapta al equipo tal vez".

"Pero aún así, no me preocupa no poder ganarle. Sigo confiando en que puedo ganarle y sigo aprendiendo de él".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!