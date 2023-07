Tsunoda responde a la posibilidad de saltar a Red Bull

Las cosas no van bien este año en AlphaTauri, que es décimo y último en el campeonato de constructores tras las 10 primeras carreras.

El equipo italiano hermano de Red Bull Racing ha mostrado la puerta de salida a Nyck de Vries y ha emparejado a Daniel Ricciardo con Yuki Tsunoda para el resto de la temporada.

El japonés es un punto destacado en la problemática temporada de la escudería después de haber dado un gran paso adelante este año. Ha vencido a De Vries de forma consistente y es el responsable de los dos únicos puntos que ha sumado el equipo hasta ahora.

El futuro de Tsunoda tampoco está asegurado, ya que su contrato expira a finales de 2023, y mientras tanto dice no desesperarse por un eventual salto a Red Bull.

"Como piloto, es bueno tener la atención de otros equipos, pero de momento estoy contento en AlphaTauri. Me han apoyado en los últimos años, así que no me planteo cambiar de equipo", dijo Tsunoda en conversación con Total-Motorsport.

"Si existe la posibilidad de ir a Red Bull, sería estupendo. Pero no estoy pensando demasiado en 2024 y hay pocas razones para mirar fuera de AlphaTauri".

En comparación con sus dos primeras temporadas en la F1, Tsunoda ha dado un gran paso adelante en 2023. Sin embargo, él mismo cree que ya dio ese paso el año pasado, a pesar de que su entonces compañero de equipo Pierre Gasly terminó por encima de él en la clasificación del Mundial.

"Todo el mundo dice que tengo confianza por lo de este año, pero al mismo tiempo pocos han visto mis carreras del año pasado. En la mayoría de las clasificatorias en seco le gané a Pierre", dijo en referencia al duelo clasificatorio, que perdió por 13-9 ante el francés.

"Tengo mucha confianza y este año la he dejado aflorar más a menudo en las carreras y en la clasificación. No me preocupa mucho mi contrato, me centro más en lo que tengo que hacer en las carreras para conseguir resultados", finalizó.

