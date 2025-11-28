Tsunoda le gana a Verstappen por primera vez en Qatar: "Siento más confianza"

Yuki Tsunoda dice que puede "sentir más confianza" en su coche de Fórmula 1 de Red Bull después de vencer a su compañero de equipo Max Verstappen para lograr el quinto puesto en la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar.

Tsunoda obtuvo su mejor posición de clasificación con Red Bull en lo que parece ser su penúltimo fin de semana de carrera con el equipo, ya que está previsto que sea reemplazado por Isack Hadjar, de Racing Bull, para 2026.

Pero el piloto japonés no piensa rendirse sin luchar y, tras mostrar mejoras en Las Vegas que quedaron frustradas por un error de presión de neumáticos del equipo, Tsunoda confirmó su nueva confianza en el Red Bull RB21 con el quinto puesto en la sesión de clasificación sprint de Losail.

"Hasta ahora ha sido un fin de semana limpio, bastante fluido, sin problemas en los entrenamientos y en la clasificación", dijo Tsunoda después de clasificar por delante de su compañero Verstappen, que optó por una puesta a punto diferente y estaba teniendo dificultades con el manejo de su coche.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Siento más confianza en la clasificación. Solo tengo que juntarlo todo, quedan tres sesiones más, pero es muy importante para el equipo. Es bueno que ambos lados del garaje estén muy concentrados y tratemos de dar el máximo.

"Pero para mí también, estoy contento con el coche y con mi confianza. Obviamente, hay algunas cosas que trabajar para mañana para encontrar esas décimas extra, pero estoy entusiasmado."

Cuando Motorsport.com le preguntó por el rendimiento de Tsunoda, el asesor de Red Bull Helmut Marko dijo: "Si miras hacia atrás a Las Vegas, Yuki ya estaba muy cerca de Max, pero [elegimos] la presión de neumáticos equivocada y eso lo dejó fuera en la Q1 y arruinó su fin de semana. Pero su velocidad estaba mejorando de forma constante.

"Por supuesto, está mejorando su rendimiento y está más involucrado en el lado técnico."